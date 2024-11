Videotranskript lesen

Die ersten Momente in einem Bewerbungsgespräch sind die entscheidenden. Achtung Das Gehirn entscheidet dann nicht, ob jemand kompetent ist oder nicht, sondern nur will ich mit diesen Menschen überhaupt kommunizieren?



Oder bin ich froh, wenn ich ihn schnellstmöglich wieder los bin? Deswegen gilt besonders in Bewerbungsgesprächen Zeigen Sie sich von Ihrer sympathischen und dynamischen Seite. Dynamik entsteht, indem Sie mit schwungvollen Schritten auf Ihr Gegenüber zugehen.



Zögern Sie nicht zu sehr. Denn das lässt Sie gehemmt wirken. Weiters zeigen Sie Bewegungen nach oben. Das lässt sie offener und eben auch einsatzfreudiger erscheinen.



Augenbraue nachoben, Mundwinkel nach oben und Begrüßungsgesten, bei denen Sie die Handflächen schnell nach oben zeigen, wie ich das gerade mache. All das zeigt mehr Dynamik, mehr Sympathie, als Sie würden mit Worten sagen.



Ich bin sehr einsatzfreudig. Denn die Körpersprache erst gibt den Worten ihre Bedeutung. Zweitens Achten Sie im Gespräch auf das Territorium Ihres Gegenübers. Lehnen Sie sich nicht zu weit vor in den Bereich des anderen, vor allem, wenn Sie gemeint haben, an einem Tisch sitzen.



Dieser Raum, der muss mit sehr viel Rücksichtnahme bedacht werden. Achtung auch vom Gestikulieren. Bummeln Sie nicht zu sehr vor dem Gesicht des anderen herum und beim Beine überschlagen.



Kann es sein, dass die Beine weit mehr in den Bereich des anderen reichen? Das Ergebnis ist immer. Es löst ein unangenehmes Gefühl aus, auch wenn das Gegenüber das oft nicht auf die Körperhaltung zurückführen kann.



Ergebnis ist immer Man wird abgelehnt, und zwar aus emotionalen Gründen. Deswegen Rücksichtnahme auf den territorialen Bereich des anderen. Und zum Dritten Wer wirklich gut sein will in Bewerbungsgesprächen, der stellt Fragen.



Fragen stellen zeigt nämlich Erstens Ich habe mich vorbereitet. Und zweitens Ich bin auch selbstsicher genug. Wichtig dabei. Stellen Sie nicht nur Fragen, wo Sie denn Vorteile bekommen könnten, sondern interessieren Sie sich tatsächlich für die Person und vor allem für das Unternehmen?



Welche Projekte gibt es? Woran arbeitet das Unternehmen? Was sind die Ziele? Wobei kann ich sie dabei unterstützen?



Und beim Zuhören ist die Körpersprache entscheidend. Nutzen Sie. Nicken Sie angepasst, wie Sie auch angepasst lächeln sollten, wenn etwas Positives kommt. Quittieren Sie das mit einem positiven Gesichtsausdruck und zeigen Sie durchaus mal Erstaunen.



All diese Reaktionen signalisieren erstens Sie interessieren sich tatsächlich. Und zweitens zeigen Sie damit auch Selbstsicherheit. Denn nur Mauerblümchen zeigen keinerlei Reaktionen.



Denn bedenke sie immer, auch wenn es vermeintlich immer nur um Ausbildungen und Vorerfahrungen geht, Einige gewinnende Körpersprache ist eines der effektivsten Mittel im Bewerbungsgespräch.