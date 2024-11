Alte Nähmaschinen: Wie viel sind sie heute wert?

Mit ihren handwerklichen Details und kunstvollen Verzierungen faszinieren alte Nähmaschinen nicht nur Sammler. Gut erhaltene Exemplare werden oft auch als Blickfang in Wohnräumen oder Schaufenstern genutzt. Auf den Verkaufsplattformen wird diese Nachfrage sichtbar: Mechanische Nähmaschinen wie die Singer 222k oder bestimmte Serien aus den 1920er-Jahren werden teilweise zu Preisen zwischen 750 und 8.000 Euro angeboten.

Die wichtigsten Kriterien zur Wertermittlung

Nicht jede Nähmaschine ist ein Schatz

Da sie als Gebrauchsartikel oft in großen Mengen produziert wurden, sind nicht alle antiken Nähmaschinen gleichermaßen begehrt. Am Ende bestimmt der Markt, ob eine alte Maschine ihren Platz in einer Sammlung oder als Hingucker findet – und wie viele Käufer bereit sind, dafür zu zahlen.