2025 gibt es pro Monat und Kind 5 Euro mehr Kindergeld. Doch wann genau landet das Geld auf dem Konto? Das hängt von Ihrer Kindergeldnummer ab.

255 Euro – so viel überweist Ihnen die Familienkasse jeden Monat pro Kind, wenn Sie im Jahr 2025 Kindergeld erhalten. Allerdings kommt die Zahlung aus technischen Gründen nicht bei allen Eltern am selben Tag an. Wann Sie an der Reihe sind, richtet sich nach Ihrer Kindergeldnummer. Die Endziffer bestimmt, welcher Überweisungstag je Monat für Sie gilt.

Kindergeld 2025: So funktioniert die Auszahlung

Endet Ihre Kindergeldnummer auf 0, erhalten Sie die Zahlung am Monatsanfang. Anschließend überweist die Familienkasse das Kindergeld an Familien mit der Endziffer 1, gefolgt von Überweisungen für die Endziffer 2 und so weiter. Die Auszahlungstermine für Familien mit der Endziffer 9 liegen immer am Monatsende. Man könnte also auch sagen: Je niedriger die Endziffer der Kindergeldnummer, desto früher bekommen Sie das Geld überwiesen.

Sie finden die Kindergeldnummer auf Ihren Kontoauszügen oder auf den Schreiben der Familienkasse. Haben Sie mehrere Kinder, gilt für alle dieselbe Nummer. Sie könnte zum Beispiel lauten: 123FK835453. Dabei gilt:

123 ist der Code für die zuständige Familienkasse

FK steht für "Feste Kindergeldnummer"

83545 ist die Kindergeldnummer der Familie

3 ist die Endziffer, die den Tag der monatlichen Überweisung bestimmt

Die genauen Kindergeld-Auszahlungstermine 2025 können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.

Kindergeld 2025: Tabelle zeigt die Auszahlungstermine

Endziffer der Kindergeldnummer Kindergeld-Auszahlungstermine 2025 0 8. Januar, 5. Februar, 5. März, 3. April, 6. Mai, 4. Juni, 3. Juli, 5. August, 3. September, 7. Oktober, 5. November, 3. Dezember 1 8. Januar, 7. Februar, 6. März, 7. April, 7. Mai, 5. Juni, 4. Juli, 6. August, 5. September, 7. Oktober, 6. November, 4. Dezember 2 10. Januar, 10. Februar, 7. März, 9. April, 8. Mai, 6. Juni, 7. Juli, 7. August, 8. September, 9. Oktober, 7. November, 5. Dezember 3 13. Januar, 12. Februar, 10. März, 10. April, 12. Mai, 11. Juni, 9. Juli, 8. August, 10. September, 10. Oktober, 11. November, 8. Dezember 4 14. Januar, 13. Februar, 12. März, 11. April, 13. Mai, 12. Juni, 10. Juli, 12. August, 11. September, 13. Oktober, 12. November, 9. Dezember 5 15. Januar, 14. Februar, 13. März, 14. April, 14. Mai, 13. Juni, 11. Juli, 14. August, 15. September, 14. Oktober, 13. November, 10. Dezember 6 16. Januar, 17. Februar, 14. März, 15. April, 16. Mai, 16. Juni, 14. Juli, 15. August, 16. September, 16. Oktober, 14. November, 11. Dezember 7 17. Januar, 18. Februar, 17. März, 16. April, 19. Mai, 17. Juni, 17. Juli, 18. August, 17. September, 17. Oktober, 17. November, 12. Dezember 8 22. Januar, 19. Februar, 18. März, 17. April, 21. Mai, 18. Juni, 18. Juli, 19. August, 18. September, 20. Oktober, 18. November, 15. Dezember 9 23. Januar, 21. Februar, 20. März, 23. April, 22. Mai, 23. Juni, 21. Juli, 21. August, 19. September, 21. Oktober, 20. November, 16. Dezember

Wichtig: An Wochenenden und Feiertagen kann sich der Geldeingang verschieben. Sie haben keinen Rechtsanspruch darauf, dass das Kindergeld an einem bestimmten Tag des Monats überwiesen wird.

Bekommen Sie erstmals Kindergeld ausgezahlt, wird Ihnen der volle Monatsbetrag überwiesen, auch wenn Sie nur an einem Tag Anspruch auf Kindergeld hatten. Wird Ihr Kind beispielsweise am 30. März 2025 geboren, erhalten Sie rückwirkend für März die kompletten 255 Euro. Lesen Sie hier, wie Sie in drei einfachen Schritten Kindergeld beantragen.

Gut zu wissen Die in der Tabelle genannten Auszahlungstermine gelten nicht nur für das Kindergeld, sondern auch für den Kinderzuschlag. Der monatliche Höchstbetrag ist 2025 von 292 Euro auf 297 Euro gestiegen. Anspruch auf den Kinderzuschlag haben Sie grundsätzlich, wenn Ihr Einkommen nicht für die gesamte Familie reicht. Welche Voraussetzungen Sie genau erfüllen müssen, lesen Sie hier.

