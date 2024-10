Wer es sehr genau haben will, kann auch einen Energieberater zurate ziehen. Das ist aber kein Muss, da bei einem einfachen Heizungstausch ohne größere Sanierungsmaßnahmen die – oftmals kostenlose – Beratung durch den Installationsbetrieb ausreichen sollte. Das Geld können Sie sich also sparen.

Die kommt sofort. Früher kam es vor, dass man nach der Antragstellung noch mal bis zu zwölf Wochen warten musste, bis die Zusage endlich per Brief kam. Jetzt läuft das rein digital und Sie erhalten die Zusage in dem Moment, in dem Sie auf "Abschicken" drücken. Das ist eine große Verbesserung für die Kunden.