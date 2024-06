Was der Leitzins der EZB mit Ihnen zu tun hat

Welche Instrumente stehen der EZB zur Verfügung?

Die EZB hat ein zentrales Ziel: die sogenannte Preisniveaustabilität . Das heißt: Die EZB versucht, die Inflation , also die Teuerung, auf stabilem Niveau zu halten. Sie strebt in der Eurozone mittelfristig eine Teuerungsrate von mittelfristig zwei Prozent an.

Geldpolitisches Instrument Nr.1: Zinspolitik

Welche Zinssätze legt die EZB fest?

Hauptrefinanzierungssatz

Spitzenrefinanzierungssatz

Einlagenfazilität

Die Einlagenfazilität bezeichnet den Zinssatz, zu dem Geschäftsbanken über Nacht überschüssiges Geld bei den Notenbanken parken können, also kurzfristig anlegen können. Ziel der EZB ist, dass Unternehmen investieren, Verbraucher konsumieren und so die Konjunktur ankurbeln.

Und hier wird es ebenfalls für Sparer und Konsumenten interessant. Die EZB will in der Regel, dass die Banken das Geld der Anleger nur parken, sondern tatsächlich an Verbraucher weiterreichen – etwa in Form von Krediten. Will die EZB den Druck auf die Banken erhöhen, senkt sie den Zinssatz für die Einlagenfazilität.