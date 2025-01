Warum Menschen Gold schätzen

Der Hunger der Zentralbanken und fallende Zinsen

Ein zentraler Faktor für die Entwicklung des Goldpreises sind die Zentralbanken und die Zinspolitik. Besonders in Ländern wie China und Indien sei der "Hunger nach Gold" noch lange nicht gestillt. "Die Zentralbanken dieser Staaten haben in den letzten Jahren ihre Goldreserven massiv aufgestockt, um ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern", sagt Beil.

Während westliche Staaten wie Deutschland etwa 70 Prozent ihrer Reserven in Gold halten, seien es in China gerade einmal fünf Prozent, in Indien etwa zehn Prozent. Hier bestehe also weiterhin Potenzial für steigende Nachfrage.