Bargeld hat in Deutschland einen hohen Stellenwert. Es gilt als sicher, unkompliziert und verlässlich – und als Ausdruck persönlicher Freiheit. Wer seine Scheine lieber in der Brieftasche als auf dem Konto hat, muss sich bislang keine Sorgen machen.

Doch mit steigenden Anforderungen an die Transparenz und neuen Vorgaben zur Geldwäschebekämpfung gerät der Bargeldfreund zunehmend unter Druck. Die Politik – insbesondere auf EU-Ebene – will den Einsatz großer Bargeldsummen beschränken.

Warum ist Bargeld plötzlich ein solches Risiko? Und was müssen Verbraucherinnen und Verbraucher künftig beachten, um nicht ins Visier der Behörden zu geraten?

Was heute gilt: Bargeld besitzen ist erlaubt

Ob 50 Euro im Portemonnaie oder 50.000 Euro im Tresor: Der Besitz von Bargeld ist in Deutschland völlig legal. Es gibt keine Obergrenze dafür, wie viel Bargeld Sie mit sich führen oder zu Hause aufbewahren dürfen. Diese Freiheit ist im Alltag fest verankert und gesetzlich nicht eingeschränkt.

Anders sieht es jedoch aus, wenn Bargeld den Besitzer wechseln soll, also bei größeren Barzahlungen im Handel, beim Kauf eines Autos oder bei der Übergabe teurer Waren oder Dienstleistungen. Hier greifen klare gesetzliche Vorschriften, die das Ziel haben, Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorismusfinanzierung zu verhindern:

Was bedeutet das für Sie? Dass Sie zwar nach wie vor beliebig viel Bargeld besitzen dürfen – aber eben nicht ohne weiteres damit zahlen. Hinzu kommt: Was heute noch möglich ist, wird künftig noch stärker eingeschränkt.

Was sich ab 2027 ändert: Die EU zieht die Bargeldbremse

Ab dem 10. Juli 2027 tritt in der gesamten Europäischen Union eine neue Obergrenze für Barzahlungen in Kraft. Dann gilt: Mehr als 10.000 Euro in bar zu zahlen – etwa für ein Auto, ein Kunstwerk oder Gold – ist grundsätzlich verboten. Ausnahme: Privatverkäufe – etwa von Privatperson zu Privatperson (zum Beispiel beim Gebrauchtwagenkauf).