Berufsunfähigkeitsversicherung: Wie kann ich sie absetzen?

Tipp: Es schadet nicht, die Ausgaben für eine Berufsunfähigkeitsversicherung trotzdem in der Steuererklärung anzugeben. So sind Sie in jedem Fall auf der sicheren Seite, falls sich die Gesetzgebung ändern sollte.

BU als Zusatzversicherung

BU als Teil der Rürup-Rente

BU und betriebliche Altersvorsorge

Wo trage ich die BU in der Steuererklärung ein?

Eine selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) tragen Sie in der Steuererklärung bei den sonstigen Vorsorgeaufwendungen in der Anlage Vorsorgeaufwand ein. Gleiches gilt für eine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (BUZ), die zum Beispiel in einer Risikolebensversicherung oder Rentenversicherung enthalten ist. Ist die BU Teil eines Rürup-Vertrags, gehören die Beiträge zu den Altersvorsorgeaufwendungen, die sich ebenfalls in der Anlage Vorsorgeaufwand finden.