In die Anlagen R-AV und b-AV tragen Sie Leistungen aus inländischen Altersvorsorgeverträgen (R-AV) und aus der inländischen betrieblichen Altersversorgung (b-AV) ein. In die Anlage R gehören Renten aus dem Inland, die nicht der Arbeitgeber zahlt. Auch Ihre Werbungskosten geben Sie dort an. Lesen Sie hier, welche Ausgaben Sie als Rentner absetzen können.

Sie sind aber nicht verpflichtet, die Daten in die Anlagen R sowie R-AV und b-AV einzutragen. Denn die Rentenversicherung übermittelt sie bis Mitte Februar automatisch an das Finanzamt.

In der Anlage KAP geben Sparer Einkünfte aus Kapitalvermögen an, etwa Gewinne aus Aktienverkäufen oder Erträge aus Bausparverträgen. Banken und Versicherungen ziehen aber für die meisten Kapitaleinkünfte schon vor der Ausschüttung 25 Prozent Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer ab. Dann sind keine Einträge in der Steuererklärung mehr nötig.