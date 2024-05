Für wen eine Hausratversicherung wirklich sinnvoll ist

Sonderfall Wertsachen: Mit einer Standardpolice sind Wertsachen in der Regel nur bis zu einem bestimmten Betrag versichert. So wird zum Beispiel der Verlust von Bargeld – insofern dies nicht in einem Tresor aufbewahrt wurde – zumeist nur bis zu einer Höhe von 1.000 Euro ersetzt.

Andere Wertsachen sind meist in der Höhe eines gewissen Prozentsatzes zur gesamten versicherten Summe abgedeckt. Also etwa 9.000 Euro für Schmuck oder Gemälde bei einer gesamten Versicherungssumme von 30.000 Euro und einem Prozentsatz von 30 Prozent.