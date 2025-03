Berichte über US-Interesse an Pipeline

Überlegungen zu Nord Stream auch in Deutschland

Auch in der deutschen Politik wird über die Wiederinbetriebnahme diskutiert. Der CDU-Abgeordnete Thomas Bareiß hatte zuletzt mit Blick auf einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine erklärt: "Natürlich kann dann auch wieder Gas fließen, vielleicht diesmal dann in einer Pipeline unter US-amerikanischer Kontrolle." Für seinen Vorstoß musste Bareiß allerdings viel Kritik einstecken .

In Teilen der SPD gibt es ebenfalls entsprechende Überlegungen. Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD), der in Potsdam mit dem BSW regiert, will nach einem Frieden in der Ukraine die Handelsbeziehungen zu Russland wieder zu normalisieren – "auch was die Lieferung von Rohstoffen betrifft". Noch sind solche Meinungen aber bei den angehenden Koalitionspartnern Union und SPD in der Minderheit.