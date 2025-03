Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein US-amerikanischer Investor will die deutsch-russische Gas-Pipeline Nord Stream 2 wiederbeleben. Dafür schickt er Anwälte ins Rennen, die Deutschlands Energiedeals mit Moskau geprägt haben wie wenige andere.

In Hinterzimmern verhandeln russische und US-amerikanische Gesandte über die Zukunft der deutschen Energieversorgung. US-Milliardär Stephen P. Lynch will die Pipeline Nord Stream 2 kaufen und die USA damit in die Rolle eines Vermittlers bringen. Seine Vision: Das russische Gas soll eines Tages, vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft, wieder nach Deutschland fließen. Verdienen sollen gleich drei Parteien: Russland als Exporteur, die USA als Transporteur und vermeintlich Europa als Kunde des billigen russischen Energieträgers.

Loading...

Putin setzt auf Trump

So sieht es nicht nur Lynch, sondern auch Russlands Machthaber Wladimir Putin, der vergangene Woche in Belarus andeutete, das Vorhaben sei Gegenstand der russisch-amerikanischen Gespräche zum Krieg gegen die Ukraine. "Wenn sich die USA und Russland auf eine Zusammenarbeit im Energiebereich einigen, kann eine Gaspipeline für Europa bereitgestellt werden. Und das wird Europa zugutekommen, weil es billiges russisches Gas erhalten wird."

Am gleichen Tag berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg", die US-Regierung lote in den Verhandlungen Möglichkeiten aus, mit Russlands Staatskonzern Gazprom zu kooperieren. Das Recherchebüro "Correctiv" berichtete, auch die Ölraffinerie Schwedt, an der Russlands staatlicher Ölkonzern Rosneft bis heute beteiligt ist, liege auf dem Verhandlungstisch. Das Unterfangen ist hochpolitisch.

In Deutschland hatte sich seit Russlands Angriff auf die Ukraine die Ansicht durchgesetzt, besonders die deutsch-russischen Röhren Nord Stream 1 und 2 durch die Ostsee seien ein nationales Sicherheitsrisiko, weil sie die Bundesrepublik erpressbar machten.

Ein Brief des Investors

Das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck hatte im März 2022 der zweiten Pipeline deswegen zunächst die politische Unterstützung entzogen und damit eine baldige Inbetriebnahme verhindert. Einen großangelegten Schlag des Kremls gegen die deutsche Energieversorgung konnte es kurz darauf nur knapp vereiteln, indem sie die Bundesnetzagentur als Treuhänderin für Gazproms Deutschlandgeschäft installierte. Im Sommer 2022 stellte Russland dann die Gaslieferungen über Nord Stream 1 ein.

Doch in Deutschland wandeln sich die Machtverhältnisse: Habeck wird das Wirtschaftsministerium bald verlassen, die angehende Koalition aus CDU und SPD plant den Bau neuer Gaskraftwerke – und im Hintergrund arbeiten in der Spitzenpolitik gut vernetzte Top-Anwälte daran, die Planspiele des US-Investors Lynch für Nord Stream 2 in die Tat umzusetzen. Das geht aus einem Brief an die Sanktionskontrollbehörde des US-Finanzministeriums (OFAC) hervor, den die "Washington Post" veröffentlichte und dessen Inhalt damit befasste Quellen t-online bestätigten.

Die Top-Anwälte

Die Rede ist von der US-amerikanischen Kanzlei Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, kurz: WilmerHale. In ihrer Zweigniederlassung in Deutschland arbeitete seit 1999 bis vor wenigen Jahren der frühere CDU-Verkehrsminister und spätere Top-Autolobbyist Matthias Wissmann – Seite an Seite mit seinem ehemaligen Büroleiter Martin Seyfarth, der nun von Lynch in Deutschland mit dem Mandat für Nord Stream 2 betraut ist.