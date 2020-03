Wegen Coronavirus

Aida Cruises stellt ihren gesamten Schiffsverkehr ein

13.03.2020, 14:44 Uhr | dpa, sms

Nachdem bereits mehrere Kreuzfahrtschiffe in Quarantäne waren und an verschiedenen Häfen abgewiesen wurden, zieht nun die erste Reederei Konsequenzen. Aida Cruises beendet vorerst alle Schifffahrten.

Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises stellt die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis Anfang April ein. In den kommenden drei bis vier Tagen beenden die Schiffe ihre Fahrten an geeigneten Standorten, von denen die Passagiere nach Hause gebracht werden können, wie ein Aida-Sprecher am Freitag sagte.

Reisesaison bis Anfang April 2020 unterbrochen

"Als Reiseveranstalter und Arbeitgeber tragen wir eine große Verantwortung gegenüber unseren Gästen und Crewmitgliedern. Deshalb haben wir heute schweren Herzens die Entscheidung getroffen, die AIDA Reisesaison vorübergehend bis Anfang April 2020 zu unterbrechen", teilt das Unternehmen mit.

Welche Möglichkeiten haben Reisende?

Wenn Sie bereits eine Schiffsreise mit der Aida in diesem Zeitraum gebucht haben, können sich aus dem Angebot für Frühjahr 2022 eine Wunschreise auswählen. Bis zum 31. Mai 2020 können Sie die Reise umbuchen und erhalten dafür ein Bordguthaben.

Wenn Sie umgebucht haben, müssen Sie die neue und alte Buchungsnummer Aida mitteilen, die sich dann um die geleisteten Zahlungen kümmert und diese mit der neuen Buchung verrechnet. Sollten Sie bereits Bordleistungen oder Ausflüge reserviert haben, werden diese ebenfalls durch Aida storniert. Der entsprechende Betrag wird erstattet.

Des Weiteren können ab 16. März 2020 gebuchte Reisen mit Abfahrt im Zeitraum 3. April 2020 bis einschließlich 31. Mai 2020 gebührenfrei umgebucht werden. Auch hierfür gilt: Buchen Sie Ihre neue Reise bis zum 31. Mai 2020 und teilen Sie Ihre alte sowie neue Buchungsnummer per E-Mail an Aida mit.