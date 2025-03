Ein deutscher Schützenpanzer Lynx in der Produktionshalle: EVP-Chef Weber fordert eine europaweite Umstellung auf Kriegswirtschaft. (Quelle: IMAGO/Sepp Spiegl/imago)

Kommt auch in Europa die Kriegswirtschaft? Der Chef der EVP fordert mehr als nur eine Aufrüstung.

Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber (CSU) fordert eine Umstellung "auf Kriegswirtschaft" in der EU. Zudem sprach sich Weber in der "Welt am Sonntag" für die Benennung eines europäischen Generalstabschefs aus. Hintergrund sind sie Spannungen zwischen dem Westen und Russland und ein möglicher Rückzug amerikanischer Truppen und Waffen.