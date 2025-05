Im Europäischen Parlament wächst die parteiübergreifende Sorge um die Rechtsstaatlichkeit des EU-Mitglieds Ungarn . In einem Schreiben an die EU-Kommission fordern Vertreter von Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen, der Regierung von Viktor Orbán in Budapest endgültig den Geldhahn zuzudrehen, wie die "Tagesschau" berichtet.

EU-Gelder für Ungarn eingefroren

Der grüne EU-Abgeordnete Daniel Freund betonte, dass es darum gehe, die finanziellen Interessen der Europäischen Union – und damit auch der europäischen Steuerzahler – im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften zu wahren. Freund, der den Brief initiiert hat, zählt im Europäischen Parlament zu den engagiertesten Verteidigern rechtsstaatlicher Prinzipien. Aufgrund weitverbreiteter Korruption und des Mangels an einer unabhängigen Justiz in Ungarn wurden in den vergangenen Jahren bereits Milliardenbeträge an EU-Geldern eingefroren, die dem Land eigentlich zugestanden hätten.