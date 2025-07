Brotauswahl in einer Bäckerei (Symbolbild): Besonders der Umsatz von klassischen Bäckereien ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen. (Quelle: IMAGO/Eibner-Pressefoto/imago-images-bilder)

Selbstbedingung im Trend

Deutlich mehr setzt der Lebensmitteleinzelhandel mit seinen Selbstbedienungsangeboten um. Über 90 Prozent der Käufer kaufen regelmäßig Backwaren in Supermärkten und Discountern. Katja Trieschmann, Teamleiterin Frische bei YouGov, merkt an, dass die Schere zwischen den Preisen beim Bäcker und im Handel in den vergangenen Jahren immer weiter aufgegangen sei.

Knapp 35 Prozent der Deutschen kaufn ihr Brot an den Backtheken im Supermarkt. Die Händler entwickeln die Stationen auch ständig wieder. Doch auch hier ist der aktuelle Trend spürbar. "Brot tut sich auch in der Backstation zunehmend schwer", erklärt Trieschmann.

Aufbackbrötchen werden beliebter

Gut entwickeln sich auch Fertigbackwaren zum Selbstaufbacken. Vor allem während der Pandemie stieg ihre Nachfrage. Zuletzt legte der Absatz von Aufbackbrötchen noch einmal leicht zu. Fachleute sehen einen möglichen Zusammenhang mit der wachsenden Verbreitung von Heißluftfritteusen. Trieschmann zufolge besitzt inzwischen knapp jeder zweite Haushalt in Deutschland ein solches Gerät. Vor vier Jahren lag dieser Anteil noch bei rund 18 Prozent. Einen klaren Einfluss auf die Absatzentwicklung von Fertigbackwaren will sie daraus aber nicht ableiten. So seien etwa Tiefkühl-Laugenbrötchen trotz Airfryer-Boom im vierten Jahr in Folge rückläufig.