Botschaft im Europawahlkampf

Unions-Spitzenkandidat Weber: Türkei wird nie EU-Mitglied

23.04.2019, 19:08 Uhr | dpa

Manfred Weber: Der CSU-Politiker betreibt Wahlkampf für die Europawahl. In Griechenland stellte er klar: Die Türkei sieht er nicht als Mitglied der EU. (Quelle: dpa)

Manfred Weber möchte EU-Kommissionschef werden. Kurz vor der Europawahl wirbt er für sich und sein Programm. Unter anderem thematisiert er das schwierige Verhältnis zur Türkei.

Der CSU-Politiker Manfred Weber will die Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei stoppen. "Die Türkei wird nie Mitglied der EU", sagte er Journalisten am Dienstag bei seinem Wahlkampfauftakt in Athen. Das bedeute zwar keinen Abbruch der Beziehungen mit der Türkei, aber: "Wir müssen ehrlich miteinander sein."



In dem Programm, mit dem Weber in den EU-Wahlkampf geht, heißt es, die Türkei entferne sich von den europäischen Werten, eine EU-Mitgliedschaft sei deshalb keine Option.

Weber sagt Jugendarbeitslosigkeit und Plastikmüll den Kampf an

Am Dienstagabend will der Spitzenkandidat der EU-Parteienfamilie EVP vor Mitgliedern der griechischen konservativen Schwesterpartei Nea Dimokratia sein Wahlprogramm präsentieren, in dem er unter anderem Jugendarbeitslosigkeit und Plastikmüll den Kampf ansagt.







Weber gilt als Kandidat für die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker; sein größter Kontrahent ist der Niederländer Frans Timmermans, der für die europäischen Sozialdemokraten Wahlkampf macht.