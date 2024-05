Aktualisiert am 10.05.2024 - 10:05 Uhr

Aktualisiert am 10.05.2024 - 10:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Vorfall in Stuttgart

Das Antifaschistische Aktionsbündnis Stuttgart und Region hat sich zur Protestaktion an einem AfD-Infostand vor dem Landtag bekannt, bei dem zwei AfD-Abgeordnete leicht verletzt wurden. Die Gruppe räumte auf ihrer Homepage und auf Instagram ein, den AfD-Stand am Stuttgarter Eckensee am Mittwoch "gestört" zu haben. Nach kurzer Zeit sei es "seitens des Sicherheitsdienstes und Abgeordneten der AfD zu einem Handgemenge" gekommen.