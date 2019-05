Experten warnen

Russland mischt sich offenbar verstärkt beim EU-Wahlkampf ein

13.05.2019, 05:05 Uhr | aj, AFP, dpa

EU-Vertreter zeigen sich äußerst besorgt: Zwei Wochen vor der EU-Wahl gibt es neue Hinweise auf eine versuchte Einflussnahme des Kremls. Einem Bericht der "New York Times" zufolge unterstützt Russland auch lokale Antifa-Gruppen.

Knapp zwei Wochen vor der Europawahl hat EU-Justizkommissarin Vera Jourová vor Wahlmanipulation insbesondere durch Russland gewarnt. "Wir dürfen nicht zulassen, dass auch nur in einem Mitgliedstaat die Wahlergebnisse durch Manipulation verfälscht werden. Nicht nur, aber auch, weil diese Wahlen Schicksalswahlen für Europa sind", sagte Jourová den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Organisierte Desinformationskampagnen aus dem Ausland zielten darauf ab, existierende Polarisierungen in der Gesellschaft aufzugreifen und zu verstärken, sagte die tschechische Politikerin demnach. "Das macht es schwer, sie zu erkennen. Wir erleben ein digitales Wettrüsten. Europa muss sich darauf einstellen."

Mittlerweile gebe es mit "StratCom" eine eigene Einheit im europäischen Auswärtigen Dienst, die Desinformation aus Russland aufdecke. Der Kampf gegen Desinformationskampagnen sei ein "zentrales Thema, auch nach den Europawahlen", sagte Jourová. Die Arbeitsgruppe für "strategische Kommunikation Ost" (East StratCom Task Force) soll russische Medien auswerten und manipulierte Meldungen auch in anderen Publikationen identifizieren.

Vera Jourová: Die EU-Justizkommissarin warnt vor Manipulation im EU-Wahlkampf. (Quelle: imago images)



Russland unterstützt AfD – und offenbar auch Antifa

Der Kreml unterstützt neben der AfD offenbar auch linke Kräfte, wie aus einer neuen Recherche der "New York Times" hervorgeht. Demnach haben die "Antifa West Berlin" und die "Antifa Nord Ost" von einem Server Falschinformationen zur Europawahl verbreitet, den auch russische Hacker zuvor benutzt hatten. Außerdem sei die Webseite einer der beiden lokalen Antifa-Gruppen mit einer Mailadresse registriert worden, mit der auch zwei russische Spearfishing-Webseiten eingerichtet wurden. Beide Gruppen hatten erst kürzlich auf Twitter zu einer Anti-AfD-Demonstration in Berlin aufgerufen.

Dass Russland die AfD sowie auch ihren Gegner, die Antifa, unterstützt stützt dem Bericht zufolge die These, es gehe darum, die Demokratien des Westens zu schwächen. Ein ehemaliger FBI-Analyst sagte der "New York Times", das Ziel sei ein viel Größeres als nur Wahlen zu manipulieren. "Sie wollen alles zerstören, was in der EU nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde", zitierte die Zeitung Daniel Jones, der heute für den Verein "Advance Democracy" arbeitet.

Demnach haben Hunderte Konten auf sozialen Netzwerken in den Wochen vor der EU-Wahl Falschinformationen zu Europa, Migration und der Nato verbreitet. Auch über Whatsapp seien vermehrt Falschnachrichten versendet worden – wie zum Beispiel Verschwörungstheorien rund um das Notre-Dame-Feuer. Eine der Behauptungen ist, die Kirche sei von einer islamistischen Terrorgruppe in Brand gesteckt worden. Die Accounts und Webseiten hinter den Meldungen stünden teils mit Russland, aber auch mit verschiedenen rechtsextremen Gruppen in Verbindung.

Kampagnen weniger sichtbar als bei anderen Wahlen

Zugleich hatten ranghohe Geheimdienstvertreter schon zu Beginn des Wahlkampfes betont, dass das russische Vorgehen bislang weniger sichtbar seien als vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl 2016 oder der Wahl in Frankreich im Mai 2017. Damals waren in den USA unter anderem gehackte Mails der Demokraten veröffentlicht worden, um deren Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton zu schaden. In Frankreich wurde die rechtspopulistische und russlandfreundliche Kandidatin Marine Le Pen sogar mit russischen Geldern unterstützt.

Wer genau hinter den russischen Kampagnen zur Wahlbeeinflussung steckt, ist selbst für europäische Geheimdienste schwer zu durchschauen. Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass die politische Führung in Moskau strategische Ziele ausgebe. Diese könnten zum Beispiel lauten, russlandfreundliche Kräfte zu fördern oder Streit innerhalb der EU oder Nato zu schüren.

Die Ziele würden dann von den verschiedenen Diensten oder anderen Akteuren relativ eigenständig und ohne viel Koordination umgesetzt. So sei neben dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB und dem militärischen Auslandsgeheimdienst GRU vor allem die sogenannte Internet Research Agency in Sankt Petersburg in dem Bereich aktiv. Letztere versuche gezielt, die öffentliche Meinung im Internet zu manipulieren – zum Beispiel, indem sie in Diskussionsforen die Stimmung beeinflusse oder entsprechende Inhalte mit fingierten Identitäten über soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter verbreite.









Die Regierung in Moskau wies die Vorwürfe der Geheimdienste schon vor einigen Wochen als haltlos zurück. Russland mische sich nicht in die Europawahl ein und habe das auch bei anderen Wahlen nicht vor, teilte das Außenministerium mit. Die EU sei in einer schweren Krise, in der die traditionellen Parteien nicht mehr auf die Wähler eingingen und somit Euroskeptiker und Populisten stärkten.