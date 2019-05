Eine Woche vor der Europawahl

Grüne in Umfrage weiter auf Platz zwei hinter Union

16.05.2019, 13:43 Uhr | dpa

Etwas schlechter als in der Vorwoche – aber deutlich besser als die SPD: Die Grünen liegen in einer weiteren Umfrage zur Europawahl in Deutschland stabil auf dem zweiten Platz. Nur die Union ist besser.

Etwas mehr als eine Woche vor der Europawahl dürfen die Grünen einer Umfrage zufolge weiter auf den zweiten Platz im deutschen Parteien-Ranking hoffen. Laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild"-Zeitung würden die Grünen bei der Europawahl nach aktuellem Stand auf 18 Prozent der Stimmen kommen – eine Verschlechterung um einen Prozentpunkt im Wochenvergleich.



Vor den Grünen liegt demnach nur die Union (28 Prozent), die ihren Wert aus der Vorwoche ebenso hält wie die SPD (15 Prozent) und die Linke (8 Prozent). Bei der FDP geht es um einen halben Punkt auf 7,5 Prozent rauf, bei der AfD um einen ganzen Punkt auf 12 Prozent runter.

Sonntagsfrage zur #Europawahl • INSA/BILD: CDU/CSU 28 % | GRÜNE 18 % | SPD 15 % | AfD 12 % | DIE LINKE 8 % | FDP 7,5 % | FREIE WÄHLER 2,5 % | DIE PARTEI 2 % | PIRATEN 1,5 % | Tierschutzpartei 1,5 % | Sonstige 4 %

➤ https://t.co/QbSFs8ULVF #EUWAHL #EP2019 #Europawahl2019 pic.twitter.com/r95oefBmql — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) May 16, 2019

Insa-Chef Hermann Binkert sagte zu den Umfrageergebnissen: "Die Bundestagsparteien schneiden bei der Europawahl eher noch etwas schlechter ab, als sie bei einer zeitgleich stattfindenden Bundestagswahl abschneiden würden."





Das EU-Parlament wird zwischen dem 23. und 26. Mai neu gewählt, in Deutschland am 26. Mai. Für die Insa-Europawahlumfrage wurden nach "Bild"-Angaben zwischen dem 10. und dem 13. Mai insgesamt 2044 Bürgerinnen und Bürger befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,5 Prozentpunkten.