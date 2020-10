Blockade bei Agrarreform

Klöckner macht Vorschlag für Kompromiss bei Öko-Regelungen

21.10.2020, 04:05 Uhr | dpa

Die Verhandlungen zur Agrarreform stocken: Das EU-Parlament hat sich zwar auf zentrale Punkte festgelegt. Die Minister beraten aber noch. Es gibt einen deutschen Vorschlag, der die Blockade lösen könnte.

Mit einem neuen Kompromiss will Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner die Blockade bei den Verhandlungen um eine EU-Agrarreform lösen. Bei Beratungen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten in Luxemburg legte die CDU-Politikerin in der Nacht zum Mittwoch einen neuen Vorschlag vor. Es habe "sehr viele, sehr intensive Gespräche" mit den anderen Ländern gegeben, sagte Klöckner. Weil Deutschland noch bis Ende des Jahres den Vorsitz der EU-Staaten innehat, leitet sie die Verhandlungen. Das Ministertreffen hatte am Montagmorgen begonnen.

Man solle nun so schnell wie möglich eine Einigung erzielen, sagte Klöckner. Dann könnten bald die Verhandlungen über die Reform mit dem Europaparlament beginnen. Die Landwirte in Europa bräuchten Planungssicherheit. Nach einer Aussprache der Minister in der Nacht sollte geschaut werden, ob eine Einigung möglich ist. "Es wäre schön, wenn wir das hinbekommen, denn es wird von uns erwartet", sagte Klöckner.

Es geht um viel Geld

Die europäische Landwirtschaft soll durch die GAP-Reform nachhaltiger werden, bei der Debatte geht es für die Mitgliedstaaten aber auch um eine Menge Geld. Die Agrarpolitik ist der größte Posten im EU-Haushalt. In der vorläufigen Einigung der EU-Staaten für den nächsten Gemeinschaftshaushalt sind dafür über sieben Jahre 387 Milliarden Euro vorgesehen, gut 42 Milliarden davon für Deutschland.

Der Großteil der Mittel fließt traditionell als Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe. Diese Gelder können laut aktuellem EU-Regelwerk an Umweltprogramme, sogenannte Eco-Schemes, geknüpft werden, um Landwirten Anreize für mehr Umweltschutz zu bieten. Die Anwendung der Eco-Schemes ist für Mitgliedstaaten bislang freiwillig.

Das sieht der neue Vorschlag vor

Das soll sich laut Klöckner mit der Reform ändern. Der neue Vorschlag sieht nun unter anderem vor, dass EU-Staaten 20 Prozent der Direktzahlungen an die Landwirte für sogenannte Öko-Regelungen reservieren müssen. Dies sind Umweltvorgaben, die über die verpflichtenden Anforderungen hinausgehen. Erfüllt ein Landwirt sie, bekommt er zusätzliches Geld. Mehrere EU-Staaten hatten eine verpflichtende Einführung jedoch abgelehnt. Deshalb sieht der Vorschlag nun eine zweijährige Lernphase vor.

Die ersten Reaktionen der anderen Minister während einer öffentlichen Tischrunde fielen überwiegend positiv aus. Allerdings betonten mehrere Politiker, dass man das Papier noch eingehend analysieren müsse. Litauen hingegen erklärte, man könne den Vorschlag nicht unterstützen.

EU-Parlament legt sich auf zentrale Punkte fest

Während die Minister noch beraten, hat sich das Europaparlament bereits auf zentrale Punkte bei der milliardenschweren Reform der EU-Agrarpolitik festgelegt. Die Abgeordneten stimmten am späten Dienstagabend unter anderem dafür, dass künftig mindestens 30 Prozent der Direktzahlungen für sogenannte Öko-Regelungen genutzt werden müssen. Das sind Umweltvorgaben, die über die verpflichtenden Anforderungen hinausgehen. Erfüllt ein Landwirt sie, bekommt er zusätzliches Geld.

Die Abgeordneten genehmigten außerdem eine Änderung, um Sanktionen für diejenigen zu erhöhen, die wiederholt gegen EU-Anforderungen verstoßen. Mindestens sechs Prozent des nationalen Budgets für Direktzahlungen sollten zur Unterstützung kleiner und mittelgroßer Landwirtschaftsbetriebe bereitgestellt werden. Gut ein Drittel des Geldes, das für die ländliche Entwicklung vorgesehen ist, soll in Umwelt- und Klimamaßnahmen fließen.

Kritik an Reform: "Greenwashing übelster Sorte"

Der von den drei größten Fraktionen – den Christdemokraten, den Sozialdemokraten und den Liberalen – vorgelegte Vorschlag erntete jedoch auch deutliche Kritik. Demnach werden Umwelt- und Klimaschutz nicht ausreichend berücksichtigt. Die drei Fraktionen hätten sich gegen das Klima durchgesetzt, schrieb etwa der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss auf Twitter.

Greenpeace-Landwirtschaftsexperte Lasse van Aken nannte den Kompromiss "Greenwashing übelster Sorte" - also den Versuch, der Reform ein umweltfreundliches Antlitz zu verleihen, ohne dass es dafür gute Gründe gäbe. "Das Geld der Steuerzahler fließt ohne Umweltvorgaben weiterhin größtenteils als Direktzahlungen, von denen besonders Großbetriebe profitieren", so van Aken.

Die EU-Kommission hatte 2018 eine Reform der GAP für die Jahre 2021 bis 2027 vorgeschlagen. Mittlerweile gilt für die nächsten zwei Jahre bereits eine Übergangsphase, so dass neue Regeln erst ab 2023 in Kraft treten würden.