EU billigt Plan f├╝r Corona-Zahlungen an Polen

Seit Monaten ringen die EU und Polen um die Freigabe der Corona-Hilfen. Hintergrund sind Reformen in dem Mitgliedsland, die die Unabh├Ąngigkeit der Justiz beschneiden. Nun gibt es eine Einigung.

Die EU-Kommission hat sich nach monatelangem Streit mit der polnischen Regierung auf einen Plan f├╝r die Auszahlung milliardenschwerer Corona-Hilfen verst├Ąndigt. Das teilte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Mittwoch mit. EU-Kommissionspr├Ąsidentin Ursula von der Leyen werde an diesem Donnerstag in Warschau sein und Details der Einigung vorstellen.