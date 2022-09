Ex-Präsident Sri Lankas überraschend aus Exil zurückgekehrt

Nach Massenprotesten floh Sri Lankas Ex-Präsident in Ausland – jetzt ist er zurück. Die Probleme im Land halten allerdings weiter an.

Der nach Massenprotesten ins Ausland geflohene Ex-Präsident Gotabaya Rajapaksa ist am Samstag überraschend nach Sri Lanka zurückgekehrt. Zwei Regierungsvertreter sagten Reuters, Rajapaksa sei in einer Residenz untergebracht worden, zudem seien Sicherheitskräfte zu seinem Schutz abkommandiert werden. Stellung zur Rückkehr des umstrittenen Politikers nahm die Regierung offiziell zunächst nicht. Rajapaksa hatte sich am frühen Samstagmorgen am Flughafen zunächst mit Mitgliedern der Regierungspartei besprochen, bevor er zu seiner Unterkunft gefahren wurde.