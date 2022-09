Xinjiang: Wie China eine Notlage zensieren will

Prinz Harry mit ersten Worten an Charles

Unterhalt: So viel kosten E-Autos wirklich

So stark gehen russische Importe zurück

Charles zieht nicht in Buckingham-Palast

Hakle-Chef: Staat mitschuldig an Pleite

Geheimer Lockdown Wie China eine Notlage zensieren will Von dpa , nic Aktualisiert am 12.09.2022 - 16:46 Uhr Lesedauer: 2 Min. Xinjiang: Anwohner beschweren sich online über Versorgungsengpässe. (dpa) (Quelle: STRINGER)

In Chinas sozialen Medien beklagen viele die verheerende Lage in Xinjiang. Die Zensur will die Kritik verstummen lassen.

Seit Anfang August soll sich die Region Xinjiang in einem Corona-Lockdown befinden. Offiziell bestätigt wurde dies bisher nicht, allerdings häufen sich die Posts in Chinas sozialen Netzwerken, die auf einen Lockdown schließen lassen. Auf Weibo, dem chinesischen Pendant zu Twitter, beschweren sich immer mehr Menschen über Versorgungsengpässe. Dem soll nun Einhalt geboten werden, wie die in den USA ansässige Enthüllungsplattform "China Digital Times" berichtet.

Laut übereinstimmenden internationalen Medienberichten befindet sich Xinjiang seit nunmehr 41 Tagen im Lockdown. Vorherige Lockdowns in der Volksrepublik zeigten bereits, wie hart die chinesische Regierung durchgreift. Nun berichten Anwohner der Region von schlechter medizinischer Versorgung und einer drohenden Hungersnot. Vor allem der westliche Teil Xinjiangs rund um die Stadt Ili mit 4,5 Millionen Einwohnern soll von den Engpässen betroffen sein.

Zensurbehörde wird aktiv

Der "China Digital Times" liegt eine interne Nachricht aus Chinas Zensurbehörde vor, in der Mitarbeiter dazu aufgefordert werden, gezielt Postings und Kommentare zu platzieren, um Berichte über Versorgungsengpässe zu übertönen. Täglich zwischen 20 und 22 Uhr sollen demnach Posts abgesetzt werden, die ein normales Leben in der Region im Nordwesten Chinas suggerieren.

Damit das Vorhaben nicht zu offensichtlich ist, wird in der Nachricht empfohlen, nicht zu viele Posts hintereinander abzusetzen. Des Weiteren wird explizit Geheimhaltung verlangt. Besonders perfide: ein Großteil der Posts beinhaltet Bilder und Videos zum Thema Essen und Ernährung. So postete unter anderem die Pressesprecherin des chinesischen Außenministeriums ein Video der Erntezeit in Xinjiang.