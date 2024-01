Aktualisiert am 23.01.2024 - 16:25 Uhr

Das Regime im Iran hat einen 24-Jährigen hingerichtet, der an den landesweiten Protesten teilnahm. Sein Todesurteil war zuvor eigentlich aufgehoben worden.

Die iranische Justiz hat einen 24-jährigen Demonstranten hingerichtet, der an den landesweiten Demonstrationen für Frauenrechte und Freiheit teilgenommen hatte. Das berichteten sowohl das staatliche Justizportal Misan, als auch die kurdische Menschenrechtsorganisation Hengaw aus Norwegen. Hinrichtungen im Iran werden in der Regel durch Erhängen an einem Kran vollstreckt.