Einer der Erfinder von Nowitschok stützt die These, dass der Kremlkritiker Alexej Nawalny mit dem Kampfstoff vergiftet und so getötet wurde. Im Gespräch mit dem unabhängigen russischen Portal "Agentstvo" sagte der Chemiker Wil Mirsajanow, dass Nowitschok im Todesfall auf unbestimmte Zeit im Körper verbleibe und somit nachweisbar sei. Das Interview wurde vom unabhängigen russischen Medium "Meduza" ins Englische übersetzt.

Nowitschok bleibt lange nachweisbar

Mirsajanows Aussagen könnten Hinweise darauf liefern, weshalb russische Behörden bisher verweigern, den Leichnam Alexej Nawalnys an dessen Familie zu übergeben. Seit Nawalnys plötzlichem Tod kämpfen seine Angehörigen um die Herausgabe des Leichnams. "Wenn es stimmt, dass er vergiftet wurde, ist es unwahrscheinlich, dass sie seine Leiche an seine Mutter übergeben werden", sagte Nowitschok-Erfinder Mirsajanow dazu.

Nawalny war in der vergangenen Woche plötzlich in russischer Haft verstorben. Der durch einen ersten Nowitschok-Anschlag im Jahr 2020 und wiederholte Einzelhaft im Lager geschwächte Politiker soll bei einem Rundgang auf dem eisigen Gefängnishof zusammengebrochen und trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben sein. Ein solcher Tod kann laut Mirsajanow durch Nowitschok herbeigeführt werden: "Eine hohe Konzentration kann zum sofortigen Herzstillstand führen", erklärte er. Auch Nawalnys Witwe, Julia Nawalnaja, hatte dem Kreml kürzlich vorgeworfen, ihrem Mann mit Nowitschok getötet zu haben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Nawalnys Mutter erhebt schwere Vorwürfe

Die Mutter Nawalnys hat am Donnerstag nach tagelangem Warten erstmals Zugang zu seiner Leiche erhalten. Sie habe den Körper ihres Sohnes in der Leichenhalle zu sehen, aber nicht ausgehändigt bekommen, teilte Ljudmila Nawalnaja in einem Video mit. Sie forderte erneut in dem Video, dass ihr der Leichnam ausgehändigt werde, damit sie ihn beerdigen könne. Zudem sei Nawalny laut dem ärztlichen Bericht eines "natürlichen" Todes gestorben. Überprüfen lässt sich das nicht. Mehr dazu lesen Sie hier.