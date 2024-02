Putin-Gegner Alexej Nawalny hat die Haft im russischen Straflager nicht überlebt. Auch sein Schicksal zeigt: Wer den Kreml kritisiert oder sich gar offen gegen den Präsidenten stellt, der schwebt in Lebensgefahr.

"Führung erfordert das Töten von Menschen, tut mir leid – deswegen will ich kein Führer sein." So lapidar hat der US-Fernsehkommentator Tucker Carlson nach seinem Interview mit Wladimir Putin auf die Frage reagiert, warum er den russischen Präsidenten nicht auf die vielen toten Regimekritiker angesprochen hat, deren Ableben mit dem Kreml-Chef in Verbindung gebracht wird. Tatsächlich ist die Liste derer lang, die Putin herausgefordert haben und dieses Wagnis womöglich mit dem Leben bezahlten. Fünf prominente Beispiele: