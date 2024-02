Was Schlafstörungen verursacht – und was hilft

Nawalnaja erhebt schwere Vorwürfe "Wladimir Putin hat meinen Ehemann getötet" Von reuters , t-online , afp , lex 19.02.2024 - 13:15 Uhr Lesedauer: 2 Min. Julia Nawalnaja, Witwe von Alexej Nawalny: Sie will die Arbeit ihres Mannes fortsetzen. (Quelle: Julia Nawalnaja) News folgen

In einer Videobotschaft wirft die Witwe des verstorbenen Kremlkritikers Alexej Nawalny Wladimir Putin Mord an ihrem Mann vor. Außerdem äußert sie Zweifel an der Todesursache.

Die Witwe des in russischer Haft verstorbenen Oppositionsführers Alexej Nawalny, Julia Nawalnaja, hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin für den Tod ihres Mannes verantwortlich gemacht. "Vor drei Tagen hat Wladimir Putin meinen Ehemann getötet", sagte Nawalnaja in einer am Montag veröffentlichten Videobotschaft. Außerdem behauptete sie, ihr Mann sei mit dem russischen Nervengift Nowitschok getötet worden.

Ihr Mann sei im Straflager zu Tode gequält und gefoltert worden, indem er auch immer wieder in Einzelhaft in einem kleinen Betonkasten eingesperrt worden sei. Der Name desjenigen, der den Mord ausgeführt habe im Auftrag Putins, werde in Kürze veröffentlicht, sagte sie.

Offiziellen Angaben zufolge soll Nawalny an einem Blutgerinnsel gestorben sein. Russische Medien haben jedoch immer mehr Ungereimtheiten zu Nawalnys Tod aufgedeckt. Menschenrechtler fürchten daher, dass Nawalny in Haft getötet worden sei. Mehr dazu lesen Sie hier.

Nawalnaja: Behörden halten Leichnam zurück

Nawalnaja kündigte außerdem an, das Erbe ihres Mannes fortführen zu wollen. "Ich werde weiter für die Freiheit unseres Landes kämpfen", verkündete sie in ihrer Botschaft und fügte hinzu: "Wir müssen jede Gelegenheit nutzen, um gegen Krieg, Korruption und Ungerechtigkeit zu kämpfen, um für faire Wahlen und Redefreiheit zu kämpfen, um für die Rückeroberung unseres Landes zu kämpfen." Die Anhänger ihres Mannes bat sie, ihr beizustehen.

Darüber hinaus warf Nawalnaja den Behörden vor, den Leichnam ihres Mannes zurückzuhalten. Die Behörden warteten ab, bis keine Nowitschok-Spuren mehr nachzuweisen seien, sagte sie. Zuvor hatten Nawalnys Anwälte bereits erklärt, dass Familienangehörigen des verstorbenen Politikers, darunter auch seiner Mutter, der Eintritt in die Leichenhalle verwehrt worden sei, in der seine Gebeine liegen sollen.