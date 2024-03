Aktualisiert am 10.03.2024 - 10:17 Uhr

Aktualisiert am 10.03.2024 - 10:17 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Wlan-Namen geändert: Junger Russe muss in Haft

Weil er über sein WLAN Solidarität mit der Ukraine zeigte, muss ein russischer Student in Haft. Ein Gericht verurteilte ihn wegen der Verwendung von Nazi-Symbolen.

Wegen eines WLAN-Namens ist ein Student in der russischen Hauptstadt Moskau zu zehn Tagen Haft verurteilt worden. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Samstag. Demnach hat der Student sein WLAN in "Slava Ukrajini" unbenannt. Das bedeutet "Ehre der Ukraine" und ist einer der häufigsten Slogans zur Unterstützung der Ukraine gegen die russische Invasion.