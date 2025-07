Fall Epstein Trump-Vertraute verstricken sich in Widersprüche

Das US-Justizministerium hat Verschwörungstheorien um den US-Milliardär Jeffrey Epstein widersprochen. Demnach habe er keine belastende Kundenliste besessen.

Was wusste Jeffrey Epstein? Und wollte der inhaftierte US-Milliardär kurz vor seinem Tod etwa prominente Kunden mit pikanten Sex-Geheimnissen erpressen? Diese Fragen tauchen wiederholt auf, seitdem der schillernde Investmentbanker 2019 tot in seiner Zelle in einer New Yorker Haftanstalt aufgefunden worden war. Dem 66-Jährigen wurde vorgeworfen, zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht und anderen Prominenten zugeführt zu haben. Auch soll eine "Kundenliste" existiert haben, auf der prominente Namen standen.

Nun schaltete sich erneut das FBI in den Fall ein und veröffentlichte die Ergebnisse einer Untersuchung. Demnach schließt der Inlandsgeheimdienst ein Fremdverschulden am Tod Epsteins aus. Auch die berüchtigte "Kundenliste" habe nie existiert, teilte die Behörde in einer Erklärung mit.

Laut eines ersten Berichts des Gerichtsmediziners hatte sich Epstein in seiner Zelle erhängt. Doch an dieser Version kamen bereits unmittelbar nach Epsteins Tod Zweifel auf. Dessen Anwälte veranlassten kurz darauf eine eigene Untersuchung und heuerten dafür einen Gutachter an.

Selbst der damalige, von Donald Trump eingesetzte Justizminister William Barr hegte zunächst den Verdacht, dass an der Sache etwas nicht stimmen könne. Später sagte Barr jedoch, es handle sich um eine "perfekte Fehlerkette menschlichen Versagens". Demnach hätten zahlreiche Justizbeamte im Metropolitan Correctional Center ihre Aufsichtspflichten verletzt, die Beamten im Wachdienst seien eingeschlafen. Und auch das Material der Überwachungskameras, die auf Epsteins Zelle gerichtet waren, soll "unbrauchbar" gewesen sein.

FBI spricht von "sorgfältigen Ermittlungen"

In Amerika schossen in den vergangenen Jahren die Verschwörungstheorien um Epsteins Tod ins Kraut. Dass an der Sache womöglich mehr dran sein könnte, als bislang offiziell bekannt, dem haben das US-Justizministerium und die US-Bundespolizei FBI nun aber deutlich widersprochen. "Nach sorgfältigen Ermittlungen ist das FBI zu dem Schluss gekommen, dass Jeffrey Epstein in seiner Gefängniszelle Suizid beging", hieß es am Montag in einer gemeinsamen Erklärung der Behörden, über die zuerst das Nachrichtenportal "Axios" berichtete. Es sei zudem keine "belastende 'Kundenliste'" Epsteins gefunden worden.

Offenbar sind weitere Videoaufnahmen aufgetaucht, die die Nacht von Epsteins Ableben dokumentieren. Auf den recht grobkörnigen Aufnahmen aus dem Gefängnis sei nicht zu sehen gewesen, dass jemand versucht hätte, in Epsteins Zelle zu gelangen, hieß es von den US-Behörden. Es seien außerdem keine Beweise dafür gefunden worden, dass Epstein versucht hätte, prominente Persönlichkeiten zu erpressen. Zugleich beweise eine große Anzahl von Fotos und Videos, dass Epstein "mehr als eintausend Opfern Schaden zugefügt" habe, hieß es in der Erklärung weiter.

Das nun durch das FBI veröffentlichte Videomaterial konnte bislang nicht unabhängig auf seine Echtheit überprüft werden. Die Behörde selbst teilte mit, sie habe das betreffende Filmmaterial "lediglich verbessert", indem Spezialisten den Kontrast erhöhten, die Farben ausglichen und für mehr Klarheit und Sichtbarkeit die Schärfe verbesserten, wie es heißt.

FBI-Chef Bongino: "Behaltet das im Auge"