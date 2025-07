Nato: Welche Staaten gehören dem Bündnis an?

70 Jahre Bundeswehr in der Allianz

Aktualisiert am 09.07.2025 - 08:25 Uhr

Aktualisiert am 09.07.2025 - 08:25 Uhr

Nun kommt der Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Mittwoch nach Berlin . Der Grund: Die Bundesrepublik blickt zurück auf 70 Jahre Nato-Mitgliedschaft.

Welche Länder gehören zur Nato?

Die Nato ist eine internationale Organisation und auch als Atlantisches Bündnis oder Nordatlantikpakt bekannt. Als Militärbündnis soll sie Sicherheit und Stabilität gewährleisten, vor allem, wenn es zu einem sogenannten Bündnisfall kommt, also eines der Mitglieder angegriffen wird.

Gegründet wurde die Nato am 4. April 1949. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten Kanada, die USA, Belgien, Dänemark , Frankreich , Großbritannien , Island, Italien, Luxemburg , die Niederlande , Norwegen und Portugal. Mittlerweile ist das Bündnis auf 32 Staaten angewachsen. Folgende Nationen sind mittlerweile außerdem Teil der Nato:

Was gilt seit dem Nato-Gipfel in Den Haag?

Auf dem Gipfel im Juni in Den Haag wurde kürzlich nachgelegt. Auch um US-Präsident Donald Trump zu beruhigen. Der Verteidigungsausgaben sollen auf fünf Prozent der Wirtschaftskraft anwachsen: 3,5 Prozent in klassische Rüstungsgüter wie Panzer, Schiffe und Drohnen. Weitere 1,5 Prozent lassen sich über andere Investitionen anrechnen, etwa in Infrastruktur wie kriegstaugliche Brücken.