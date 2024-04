Sariel kommandiert berüchtigte Einheit des Militärgeheimdiensts

"Unit 8200" nach Hamas-Terroangriff in der Kritik

Der Sicherheitsfehler werde wahrscheinlich weiteren Druck auf Sariel ausüben, mutmaßte "The Guardian". Seine für ihre Geheimdienstfähigkeiten geschätzte Abteilung stehe bereits in der Kritik, da sie das Massaker der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres in Israel nicht vorhergesehen habe. Ihr wird vorgeworfen, dass ihre "technologische Überheblichkeit" dazu geführt habe, dass konventionelle Methoden zur Informationsgewinnung vernachlässigt wurden.