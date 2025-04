Coach sagt "The Voice of Germany" ab

Jetzt schlagen schon zwei US-Gerichte Alarm: Mit beispiellos scharfen Urteilen werfen sie der Trump-Regierung Rechtsbruch und Missachtung der Verfassung vor.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Mit zwei aufsehenerregenden Entscheidungen gehen in dieser Woche gleich zwei bedeutende Bundesgerichte auf Konfrontationskurs zur Trump-Regierung. Beide Gerichte werfen der amerikanischen Exekutive vor, die verfassungsmäßige Ordnung gezielt zu untergraben.

Sowohl das Bezirksgericht in Washington, D.C., als daraufhin auch das Berufungsgericht des Fourth Circuit mit Sitz in Richmond, Virginia, beschuldigen die Regierung in außergewöhnlich scharfen Urteilen der bewussten Missachtung gerichtlicher Anordnungen – ein Vorgang, der in der US-Geschichte seinesgleichen sucht.

Der Vorsitzende Bundesrichter in Washington, James E. Boasberg, ließ in seinem Urteil vom 16. April 2025 keine Zweifel an der Schwere der Vergehen: Die Handlungen der Regierung würden "eine willentliche Missachtung der gerichtlichen Anordnung demonstrieren", schreibt er. Das Gericht komme darum zu dem Schluss, "dass hinreichende Gründe für ein Strafverfahren wegen Missachtung des Gerichts vorliegen."

Im Kern geht es bei der Angelegenheit um die umstrittene Anwendung des mehr als 200 Jahre alten sogenannten Alien Enemies Act von 1798. Diesen nutzt die Trump-Regierung, um tatsächliche, aber auch nur vermeintliche Bandenmitglieder ohne ordentliches Verfahren abzuschieben. Darunter auch der Fall von Abrego Garcia, eines Mannes aus dem Bundesstaat Maryland.

Hunderte Menschen aber wurden inzwischen nicht nur außer Landes gebracht, sondern in einen hochumstrittenen, weil menschenunwürdigen Massenknast in El Salvador gesteckt – trotz einer richterlichen Anordnung, die genau dies untersagte. Für einige Menschen legte die US-Regierung zwar Nachweise für deren Kriminalität dar. Für viele andere aber eben nicht.

Besonders skandalös ist das Vorgehen, weil die Betroffenen einfach aufgegriffen, verhaftet und ohne Anhörung abgeschoben wurden. Richter Boasberg stellt unmissverständlich klar: "Die Verfassung duldet keine willentliche Missachtung gegenüber gerichtlichen Anordnungen – insbesondere nicht durch Regierungsbeamte, die einen Eid auf die Verfassung geschworen haben."

Ein Berufungsgericht in höchster Alarmbereitschaft

Noch dramatischer ist die Sprache des Berufungsgerichts des Fourth Circuit im Fall Abrego Garcia vom 17. April 2025. Die Richter warnen vor nichts weniger als einer drohenden Verfassungskrise: "Dies sollte nicht nur für Richter erschütternd sein, sondern für das intuitive Freiheitsempfinden, das Amerikaner, weit entfernt von Gerichtssälen, noch immer wertschätzen", schreibt der Richter des Fourth Circuit – James Wilkinson, ein Mann der einst von dem republikanischen US-Präsidenten Ronald Reagan ernannt wurde.

In der Regierungspraxis von Trump und seinen Ministern sehen sie einen gefährlichen Präzedenzfall. "Wenn die Exekutive heute das Recht für sich beansprucht, ohne ordentliches Verfahren Menschen abzuschieben … welche Garantie gibt es, dass sie morgen nicht auch US-Bürger deportieren oder ihre Macht gegen politische Feinde richten?", schreiben Wilkinson und die zwei weiteren Richter Robert Bruce und Stephanie Thacker.

Diese Warnung ist nicht nur juristische Rhetorik, sondern Ausdruck einer tiefen Besorgnis über die Aushöhlung des Rechtsstaats. Zumal Donald Trump mehrfach öffentlich angekündigt hat, dass er auch eigene Staatsbürger in das Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador schaffen will, wenn er dafür einen rechtlichen Weg findet.

In Wahrheit hat er ihn bereits gefunden. Zumindest zeigen die Fälle von Migranten, dass die US-Regierung bereit ist, Fakten auch ohne vorgeschriebene Anhörungen und gegen richterliche Urteile zu schaffen. Sobald die Menschen wegen des illegalen Vorgehens der Regierung im Ausland sind, fühlt man sich schlicht nicht mehr zuständig und verweist auf den Präsidenten El Salvadors, Nayib Bukele, der wiederum von der US-Regierung mit Millionenbeträgen bezahlt wird, um die Abgeschobenen wegzusperren.

Ein Machtkampf ohne Sieger

Die Richter am Berufungsgericht zeichnen das bedrückende Bild eines institutionellen Zerfalls in den USA: Die Staatsgewalten seien dabei, einander zu zermahlen. Das bedeutet nicht weniger als eine Verfassungskrise, "bei der alle Seiten nur verlieren würden", ist in dem Beschluss zu lesen. Die Konsequenzen dieses Machtkampfs wären dramatisch.