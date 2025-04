Das Flugzeug war in Gambia registriert. Die vermutlich über einen libanesischen Geschäftsmann angeheuerte Maschine flog am 6. und 7. Dezember insgesamt drei Mal von Damaskus nach Abu Dhabi. Dem Flughafenpersonal wurde eingetrichtert: "Sie haben dieses Flugzeug nie gesehen."

Drei Flüge nach Abu Dhabi

Damaskus war am 8. Dezember 2024 an die Rebellen gefallen. Assad hatte das Land am selben Tag über eine russische Luftwaffenbasis in Syrien in Richtung Moskau verlassen. "Assad hat sich einfach aus dem Staub gemacht", sagte damals Nadim Houri, Geschäftsführer Think-Tanks Arab Reform Initiative.