Den Einzug ins Parlament dürften zudem erneut die grün-liberale Partei Mozemo (zu Deutsch: Wir können) mit 8,0 Prozent schaffen sowie das konservativ-rechtspopulistische Bündnis unter Führung der Partei Most (zu Deutsch: Brücke) mit 7,62 Prozent. Das offizielle Endergebnis dürfte in der kommenden Woche mitgeteilt werden.

30 Minister wegen Korruptionsaffären verloren

Plenkovic regiert seit 2016 in Kroatien, die HDZ war in den 33 Jahren seit der Unabhängigkeit des Adria-Landes 26 Jahre lang an der Macht. Er positioniert sich als prowestlich und proeuropäisch. Kritiker werfen ihm vor, dass er einen von seinen Vorgängern begonnenen Ausbau korrupter Netzwerke in Staat und Verwaltung fortgesetzt habe.