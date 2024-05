Frau von Terrorist unter Studenten? Krisensitzung an Uni – dann stürmt die Polizei das Gebäude Von t-online , cc Aktualisiert am 01.05.2024 - 06:02 Uhr Lesedauer: 4 Min. Pro-Gaza-Proteste: Ein Einsatz der New Yorker Polizei an der Columbia-Universität sorgt für Aufsehen und Kritik. (Quelle: Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via AP/dpa) Kopiert News folgen

Die Polizei hat den Campus der renommierten Columbia-Universität in New York gestürmt. Zuvor war ein Ultimatum an Studenten abgelaufen.

Die pro-palästinensischen Proteste an der Columbia Universität in New York eskalieren. Die New Yorker Polizei drang am Dienstagabend in die Hamilton Hall der Universität ein, um Aktivisten zu vertreiben, die das Gebäude besetzt hatten, wie Fernsehbilder zeigten. Am späten Abend (Ortszeit) wurden die ersten Studenten festgenommen und abgeführt.

Auf Bildern war zu sehen, wie Hundertschaften Polizisten zuvor das Gelände stürmten, unter anderem wurde ein schweres Fahrzeug mit Hebebühne eingesetzt, auf dem sich Dutzende Beamte befanden, die auf diesem Weg in das zweite Obergeschoss des Gebäudes eindrangen. Laut Medienberichten soll darunter auch die taktische Spezialeinheit SWAT der New Yorker Polizei gewesen sein.

"Wir räumen das Gebäude", riefen Polizisten, als sie zum verbarrikadierten Eingang des Gebäudes vorrückten. Währenddessen machten sich Dutzende weitere Polizisten auf den Weg zum Protestcamp. "Schande! Schande!", riefen zahlreiche Studierende, die draußen auf dem Campus standen.

Angeblich soll es auch zum Einsatz von Tränengas gekommen sein, doch dies wurde von einem Sprecher des New York Police Department (NYPD) dementiert. Er bestätigte dagegen die Verwendung von Blendgranaten bei der Erstürmung des Gebäudes.

Verstörende Bilder dringen vom Campus

Die Besetzung begann in der Nacht, als Demonstranten Fensterscheiben einschlugen, in das Gebäude eindrangen und ein Transparent mit der Aufschrift "Hind's Hall" entrollten, um das Gebäude symbolisch nach einem sechsjährigen palästinensischen Kind zu benennen, das im Gazastreifen vom israelischen Militär getötet worden war. Vor dem achtstöckigen neoklassizistischen Gebäude blockierten Demonstranten den Eingang mit Tischen, verschränkten ihre Arme zu einer menschlichen Barrikade und skandierten pro-palästinensische Slogans.

Ben Cheung, Sprecher der Universität, teilte in einer Pressemitteilung mit, dass sich die Leitung der Universität nach intensiven Beratungen in den vergangenen Tagen dazu entschieden habe, die Polizei um die Erstürmung des Gebäudes zu bitten. In einer Krisensitzung in der Nacht von Montag auf Dienstag habe man dafür gemeinsam mit Sicherheitsexperten und Behörden einen Plan aufgestellt, um die Mitarbeiter und die Gemeinschaft der Universität bestmöglich zu schützen.

"Wir bedauern, dass die Demonstranten sich dazu entschieden haben, die Situation weiter eskalieren zu lassen", hieß es in dem Statement. Der Universität bleibe keine andere Wahl, als die New Yorker Polizei um ihr Eingreifen zu bitten. "Wir sind überzeugt davon, dass die Gruppe, die in das Gebäude eingebrochen ist und es besetzt hat, von Leuten angeführt wird, die nichts mit der Universität zu tun haben." Es sei schade, dass es nun zu dieser Entscheidung kommen musste, nachdem man eine Woche lang produktive Verhandlungen mit den Demonstranten auf dem Campus geführt habe.

Frau eines bekannten Terroristenhelfers unter Studenten?

Auf einer Pressekonferenz am Abend vor dem Eintreffen der Polizei erklärten auch Bürgermeister Eric Adams und Vertreter der Polizei, die Besetzung der Hamilton Hall sei von "externen Agitatoren" angezettelt worden, die nicht mit der Columbia in Verbindung stünden und den Strafverfolgungsbehörden bekannt seien. Die Polizei begründete ihre Schlussfolgerungen zum Teil mit dem eskalierenden Verhalten der Besetzer, zu dem Vandalismus, die Errichtung von Barrikaden zur Blockierung der Eingänge und die Zerstörung von Sicherheitskameras gehörten.