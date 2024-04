Die Regierung will mehr Kontrolle, die Zivilgesellschaft fürchtet um ihre Freiheiten. Die Proteste in Georgien scheinen einen neuen Höhepunkt der Gewalt erreicht zu haben.

In Georgien im Südkaukasus ist die Polizei am Dienstagabend mit Gewalt gegen eine Menschenmenge friedlicher Demonstranten vorgegangen. Die seit Wochen andauernden Proteste richten sich gegen Pläne der Regierung, den angeblichen ausländischen Einfluss auf die Zivilgesellschaft zu unterbinden.

Bilder in den sozialen Medien zeigten heftige Szenen, unter anderem wie Protestierende in Tiflis von teils maskierten Sicherheitskräften brutal geschlagen, zurückgedrängt und abgeführt werden. Die Aufnahmen konnten bislang nicht unabhängig verifiziert werden. Beobachter warfen der Regierung vor, die Demokratie Georgiens aufs Spiel zu setzen und mit der russischen Regierung unter einer Decke zu stecken.

Im Parlament debattierten die Abgeordneten in zweiter und damit vorletzter Lesung über das umstrittene Vorhaben, das von Gegnern als "Russisches Gesetz" bezeichnet wird. Kritikern zufolge solle das Gesetz wie in Russland zur Kontrolle der Zivilgesellschaft eingesetzt werden. Eine Abstimmung wird am Mittwoch erwartet.

Milliardär Bidsina Iwanischwili ist der starke Mann der Partei

Die Proteste in der Ex-Sowjetrepublik, die EU-Beitrittskandidat ist, dauern schon seit Wochen an. Im Herbst steht eine Parlamentswahl an. Am Montag brachte die Regierungspartei ihrerseits etwa 100.000 Anhänger zu einer Kundgebung in Tiflis zusammen. Der starke Mann der Partei, der Milliardär Bidsina Iwanischwili, hielt dabei eine Rede, die einen deutlich autoritären Kurs ankündigte.