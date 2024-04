Im Jahr 2014 starben zwei Menschen bei Explosionen in einem Munitionslager in Tschechien. Ermittlungsbehörden machen Russland verantwortlich.

Fast zehn Jahre nach Explosionen mit zwei Toten in einem Munitionslager in Tschechien sieht die Polizei des Nato-Mitgliedstaats weiter Russland hinter der Tat. Man halte es für erwiesen, dass Angehörige des russischen Militärnachrichtendienstes GRU für die Explosionen verantwortlich gewesen seien, teilte ein Sprecher der nationalen Sondereinheit für den Kampf gegen die organisierte Kriminalität am Montag in Prag mit.