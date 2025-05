Bluttat in Menden: 17-Jähriger in U-Haft

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Eine seiner ersten Amtsreisen führt Außenminister Johann Wadephul nach Israel und in die Palästinensergebiete. Ihn erwartet eine diplomatische Mammutaufgabe. Denn die Lage im Nahen Osten spitzt sich zu.

Aus Tel Aviv berichtet Patrick Diekmann.

Als Johann Wadephul am Samstagmittag das Rollfeld des Berliner Flughafens betritt, wird er schon von einer Menschentraube erwartet. Kameraleute von mehreren Fernsehsendern dokumentieren den Weg des deutschen Außenministers zum Regierungsflieger. Vor der Rolltreppe warten Journalistinnen und Journalisten, fast alle fotografieren oder filmen mit ihren Telefonen. Oben auf der Treppe warten wiederum Fotografen mit großen Kameras. "Hallo, hallo, alle wieder da", sagt der CDU-Politiker etwas schüchtern und geht mit einem Lächeln an den Wartenden vorbei.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Wadephul hat sich im Bundestag als Fachpolitiker in außen- und sicherheitspolitischen Themen einen Namen gemacht. In inhaltlichen Fragen wird der Außenminister wahrscheinlich keine lange Einarbeitungszeit brauchen. Doch eines liegt auf der Hand: An den ganzen Medienrummel wird sich auch der 62-Jährige erst gewöhnen müssen. Selbst der ehemalige Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) soll von der großen nationalen und internationalen Aufmerksamkeit überrascht gewesen sein, als er 2017 das Auswärtige Amt übernahm – und er war zuvor schon Umwelt- und Wirtschaftsminister.

Doch im aktuellen Krisensturm wird Wadephul kaum Zeit zur Eingewöhnung haben, kaum Zeit, sich vorsichtig heranzutasten an das neue Amt und die kommunikative Schlagzahl der deutschen Krisendiplomatie. Er reist, liest viel, lernt – das sind wahrscheinlich die zentralen Aufgaben des Außenministers in den ersten Monaten.

Darüber hinaus wird der CDU-Politiker noch mehr als seine Vorgängerin und seine Vorgänger ins kalte Wasser der internationalen Krisendiplomatie springen müssen. Auf seiner ersten Nahostreise erlebt Wadephul eine Feuertaufe, denn die sicherheitspolitische Lage in der Region ist noch immer hochexplosiv. Und die Erwartungen an die neue Bundesregierung sind auch in Israel hoch.

Verzweiflung der Geisel-Familien

Zu dieser Erkenntnis kam auch Wadephul spätestens nach seiner Landung in Tel Aviv am Samstagabend. Erster Termin: Es geht zu einem Treffen mit Familien, deren Angehörige von der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 im Zuge ihres Angriffs auf Israel verschleppt wurden. Dass Wadephul gleich zu Beginn seines Israel-Besuches diese Menschen trifft, kann auch als Zeichen gesehen werden: Deutschland hat das Leid der Geiseln und ihrer Angehörigen nicht vergessen.

Die Hamas und mit ihr verbündete Kämpfer hatten bei ihrem Großangriff mehr als 1.200 Menschen getötet und 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. 58 Geiseln befinden sich weiterhin in der Gewalt der Islamisten, 34 von ihnen sind nach Angaben der israelischen Armee bereits tot. Bei drei weiteren Geiseln hat Israels Regierung große Zweifel, ob sie noch am Leben sind. Die Bundesregierung geht nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt von einer einstelligen Zahl an Geiseln mit Deutschland-Bezug aus, die sich noch im Gazastreifen befinden.

"Es ist eine Priorität für mich und meine Regierung, uns um Ihre Angehörigen zu kümmern", sagt Wadephul bei dem Treffen. Er ergänzt ein wenig später auf der Plattform X, es sei "kaum vorstellbar, was die von der Hamas Verschleppten und ihre Familien seit über 19 Monaten durchmachen". "Die Geiseln müssen endlich alle freikommen. Das ist eine Priorität für Deutschland."