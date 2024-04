Zehntausende unbegleitete minderjährige Geflüchtete werden in Europa vermisst. Ein Journalistennetzwerk deckt auf, wie die Behörden im Dunkeln tappen.

Europaweit werden derzeit rund 51.400 unbegleitete minderjährige Geflüchtete vermisst, die zuvor in staatlicher Obhut waren. Das zeigt eine Datenrecherche des internationalen Journalistennetzwerks Lost in Europe, an der auch der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) beteiligt war. Bis heute haben die Behörden keine Kenntnisse über ihren Verbleib.