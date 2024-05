Aktualisiert am 06.05.2024 - 08:23 Uhr

Aktualisiert am 06.05.2024 - 08:23 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Israelische Armee evakuiert Rafah in Gaza

Seit Wochen wird über den Beginn einer israelischen Offensive in Rafah spekuliert. Nun werden mehrere Bezirke der Stadt evakuiert.

Vor einem erwarteten Militäreinsatz hat Israels Armee mit der Evakuierung der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen begonnen. Das Militär rief die Einwohner des östlichen Teils der Stadt an der Grenze zu Ägypten dazu auf, sich in das einige Kilometer nördlich gelegene Al-Mawasi-Lager am Mittelmeer zu begeben. Die Armee plant nach eigenen Angaben einen "begrenzten Einsatz" zur Zerschlagung der Terrororganisation Hamas.