Das 50 Sekunden lange Video wurde auf der Seite von Cogat (Coordinator of Government Activities in the Territories) geteilt. Die Einrichtung vermittelt zwischen israelischer Regierung, Militär und der Palästinensischen Autonomiebehörde. Laut Cogat seien in dem Video Terroristen in einem Logistikzentrum der UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) und neben UN-Fahrzeugen zu sehen. Zudem würden die Terroristen auf Zivilisten direkt außerhalb des Komplexes schießen.