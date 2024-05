Aktualisiert am 21.05.2024 - 01:28 Uhr

Aktualisiert am 21.05.2024 - 01:28 Uhr Lesedauer: 4 Min.

"Sie starren mich an?"

Das Verhalten des Zeugen verärgerte den Richter so sehr, dass er prompt den Gerichtssaal räumen ließ. Er verbitte sich Kommentare zu seinen Entscheidungen.

Im New Yorker Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist es zu einem dramatischen Moment gekommen. Richter Juan Merchan platzte bei der Befragung eines Zeugens der Verteidigung der Kragen. Der Zeuge Robert Costello, selbst ein Jurist, hatte während der Verhandlung offenbar die Entscheidungen des Richters infrage gestellt und sich nicht an dessen Anweisungen gehalten.

Trump wird in dem Prozess vorgeworfen, im Vorfeld der Wahl 2016 Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit der Zahlung an eine ehemalige Pornodarstellerin gefälscht zu haben. Costello, der von der Trump-Verteidigung überraschend als Zeuge aufgerufen worden war, sollte den Kronzeugen des Prozesses, Michael Cohen, unglaubwürdig machen.

Cohen hatte das Schweigegeld gezahlt, um eine Enthüllung über eine mutmaßliche sexuelle Affäre 2006 zu verhindern. Trump hat eingeräumt, Cohen das Geld zurückgezahlt zu haben. Er hat die Vorwürfe in dem Prozess, 34 einzelne Anklagepunkte, aber zurückgewiesen und von einem politisch motivierten Verfahren gesprochen.

Verhalten des Zeugens verärgert den Richter

Mit seinem Verhalten am Montag verärgerte Costello den Richter: So antwortete Costello etwa auf Fragen, zu denen Merchan zuvor den Einspruch der Staatsanwaltschaft zugelassen hatte. Der Richter belehrte den Zeugen daraufhin, dass dieser in solchen Fällen nicht antworten dürfe.