Im Schutz vor russischen Aggressionen in der Ostsee setzt Dänemark auf neueste Technologie. Um die maritime Überwachung auszubauen, die Unterwasserinfrastruktur – etwa Tiefseekabel – zu schützen oder Putins Schattenflotte zu überwachen, testet Dänemark nun den Einsatz sogenannter Segeldrohnen. Wie unter anderem die Nachrichtenagentur AP berichtet, sind seit Beginn der Woche mehrere dieser unbemannten Wasserdrohnen unter dänischer Flagge in der Ostsee im Einsatz.

Laut Berichten handelt es sich bei der Mission zunächst um eine dreimonatige Testphase, in der das dänische Militär die Segeldrohnen des US-amerikanischen Herstellers Saildrone aus Kalifornien erprobt. Bei den Drohnen handelt es sich um etwa zehn Meter lange unbemannte Fahrzeuge, die mit Diesel, aber auch mit Solar- und Windenergie angetrieben werden. Diese neuartige Antriebstechnologie ermöglicht es den Drohnen, bis zu einem Jahr lang auf See zu bleiben und zu patrouillieren. Die durchschnittliche Einsatzdauer liegt derzeit jedoch bei etwa 100 Tagen.

Erster europäischer Einsatz

Richard Jenkins, Geschäftsführer des US-Herstellers, sagt: "Der Zweck von Saildrone besteht darin, Augen und Ohren dort bereitzustellen, wo wir vorher keine Augen und Ohren hatten." Die Drohnen sind ausschließlich für die Datenerfassung konzipiert und haben keinen militärischen Einsatzzweck. Mithilfe integrierter KI sammeln die Segeldrohnen Informationen über verschiedene Sensoren, Kameras und Radarsysteme. So kann ein detailliertes Bild der maritimen Aktivitäten in einem Umfeld von bis zu 50 Kilometern erstellt werden – weit präziser, als es Satelliten tun.

Bei dem Testlauf handelt es sich um den ersten offiziellen Einsatz der Segeldrohnen in europäischen Gewässern. Zuvor hatte das Unternehmen jedoch bereits mit der US Navy zusammengearbeitet, etwa zur Bekämpfung des illegalen Drogenschmuggels und der illegalen Fischerei. Peter Viggo Jakobsen von der Königlichen Dänischen Verteidigungsakademie sagte, dass sich Dänemark angesichts der wachsenden Bedrohung durch Russland in der Region – insbesondere auf See – erhoffe, eine dauerhafte Überwachung des Seeraums sicherstellen und finanzieren zu können.