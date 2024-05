Unerwartet hat der britische Premier Rishi Sunak die Wahlen zum britischen Unterhaus für Anfang Juli angesetzt. Was erhofft sich der Regierungschef von einem Wahlkampf im Schnelldurchgang?

Nein, beirren ließ sich Rishi Sunak bei seiner Rede nicht. Nicht durch den starken Londoner Regen, der den britischen Regierungschef während seiner kurzen Ansprache völlig durchnässte. Auch nicht durch den Song "Things can only get better", mit dem Demonstranten versuchten, seine Rede zu stören. Das Lied der nordirischen Gruppe D:Ream war in den Neunzigern die Wahlkampfhymne von Tony Blair, einem von Sunaks Vorgängern von der Labour-Partei. Sunaks Konservative liegen aktuell rund 20 Punkte hinter ihren sozialdemokratischen Konkurrenten. Bleibt es dabei, würde Sunaks Partei weit mehr als 100 Mandate im Unterhaus verlieren.

"Jetzt ist der Moment für Großbritannien, um seine Zukunft zu wählen", ließ Sunak die Öffentlichkeit wissen und rief dann zu einer Neuwahl des britischen Unterhauses auf – in gerade einmal fünf Wochen am 4. Juli.

Mit einer baldigen Ankündigung von Neuwahlen war in Großbritannien schon eine Weile gerechnet worden. Anders als in Deutschland kann die britische Regierung den konkreten Termin für eine Parlamentswahl frei wählen. Die einzigen Bedingungen: Die Wahl muss spätestens alle fünf Jahre erfolgen und zwischen Ankündigung und Termin müssen 25 Arbeitstage liegen. Spätester Termin wäre daher der kommende Januar gewesen.

"Sunak geht aufs Ganze"

Der britische Premier entschied sich nun selbst für einen kurzen Wahlkampf. Von außen wirkt es so, als habe sich Sunak selbst Zeit geraubt, um den großen Rückstand seiner Partei möglicherweise noch aufzuholen. Es spricht allerdings vieles dafür, dass der 44-Jährige den Termin für das kleinere Übel hält: für sich selbst, aber auch für die Partei.

Anthony Glees, emeritierter Politikwissenschaftler an der University of Buckingham, vermutet etwa, dass Sunak so seinen eigenen Rauswurf verhindern wollte. "Ich glaube, die Konkurrenten haben ihm gesagt, dass sie entschlossen sind, ihn vor den Wahlen 2025 abzulösen. Um sich selbst zu retten, geht Sunak jetzt aufs Ganze", sagt Glees t-online.

Tatsächlich hat sich der Premier, der seit Oktober 2022 im Amt ist, einige Feinde in den eigenen Reihen gemacht: Der rechte Flügel der Konservativen lastet Sunak etwa an, mit seinem Rücktritt 2022 als Finanzminister eine Regierungskrise angezettelt zu haben, die letztendlich Premier Boris Johnson zu Fall brachte. Gerüchte um eine politische Rückkehr Johnsons sind nie ganz verstummt. Auch die einflussreiche Ex-Innenministerin Suella Bravermann gilt als innerparteiliche Konkurrentin von Sunak. Ihr werden größere Ambitionen nachgesagt und der Premierminister hatte sie im vergangenen November aus dem Kabinett geworfen, da sie immer wieder mit kontroversen Aussagen auffiel und als Quertreiberin in der Regierung galt.

Ruanda als Wahlversprechen

Die innerparteiliche Skepsis gegen Sunak rührt auch daher, dass er bei der britischen Bevölkerung insgesamt einen schweren Stand hat: Der 44-Jährige hatte nach dem Rücktritt von Johnson den innerparteilichen Wahlkampf gegen Liz Truss verloren. Als diese jedoch nach gerade einmal eineinhalb Monaten im Amt ebenfalls zurücktrat, blieb nur noch Sunak als Nachfolger.

Jetzt muss er sich aber erstmals als Spitzenkandidat der britischen Bevölkerung stellen. Laut einer Ipsos-Umfrage Anfang Mai halten 78 Prozent der Briten einen Sieg Sunaks für unwahrscheinlich. Das Ergebnis ist keine Überraschung, denn innerhalb der britischen Bevölkerung ist aktuell eine deutliche Mehrheit für einen Regierungswechsel.

Im Windschatten all der Skandale konnte sich dagegen die Labour-Partei unter Keir Starmer einen komfortablen Vorsprung erarbeiten. Der große Abstand wird größtenteils allerdings weniger mit der eigenen Leistung der Oppositionspartei erklärt, sondern eher mit den Fehlern der Konservativen. Starmer ist nicht als großer Redner bekannt und gilt in der Öffentlichkeit als eher dröge. Das kommt laut Anthony Glees allerdings gerade gar nicht schlecht an: Denn die Briten hätten mittlerweile genug vom politischen Chaos. "Langeweile ist gut."