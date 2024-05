Die chinesischen Militärübungen um Taiwan sind nach Angaben eines chinesischen Militärsprechers ein Test der Fähigkeiten, die Macht über die selbstverwaltete Insel zu übernehmen. Bei den zweitägigen Übungen werde die "Fähigkeit zur gemeinsamen Machtübernahme, zu gemeinsamen Angriffen und zur Kontrolle von Schlüsselgebieten" getestet, sagte Militärsprecher Li Xi am Freitag nach Angaben staatlicher Medien.

China hatte am Donnerstag mit Militärübungen mit Marineschiffen und Militärflugzeugen sowie der Androhung eines Blutvergießens die Spannungen am Donnerstag weiter angeheizt. Dies erfolgte wenige Tage nach der Amtseinführung von Taiwans neuem Präsidenten Lai Ching-te.

USA und EU kritisieren Manöver

Angesichts der Militärmanöver Chinas vor Taiwan im Anschluss an den Amtsantritt des neuen taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te hatten die USA Peking zur Zurückhaltung aufgefordert. "Wir fordern Peking nachdrücklich auf, Zurückhaltung zu üben", erklärte ein hochrangiger Beamter der Regierung von US-Präsident Joe Biden am Donnerstag in Washington. Er warnte China davor, Taiwans politischen Übergang als "Vorwand oder Entschuldigung für provokative Maßnahmen oder Zwangsmaßnahmen" auszunutzen.