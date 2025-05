Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

liegen Sie an diesem Brückenfreitag noch faul im Bett? Dann genießen Sie den freien Tag. Oder arbeiten Sie schon wieder? Dann sehen Sie es positiv: Das Wochenende ist nah. Vielleicht aber sind für Sie Feier- und Arbeitstage ohnehin längst einerlei, weil Sie zu den mehr als 21 Millionen Rentnerinnen und Rentnern im Land gehören?

Dann Achtung: Auf Sie hat es seit dieser Woche die Union abgesehen. Sie arbeiten nämlich zu wenig. Findet zumindest CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der am Sonntagabend bei Caren Miosga auf die Frage antwortete, wer denn gemeint sei mit dem Vorwurf, die Deutschen arbeiteten zu wenig: "Die Rentner zum Beispiel." Das findet auch Kanzleramtschef Thorsten Frei, der die Aussage seines Parteifreundes am Dienstagabend bei Maischberger verteidigen musste.

Moment mal, Rentner, die zu wenig arbeiten? Qua Definition bedeutet das Rentnerdasein zwar eigentlich, keiner Erwerbsarbeit mehr nachzugehen. Weil Mann und Frau nach vielen Jahren der Arbeit und eingezahlter Rentenbeiträge sich in den letzten Jahren des Lebens verdientermaßen ausruhen sollen. Doch Deutschland fehlen Arbeits- und Fachkräfte. Da muss jetzt halt jeder ran, scheinen Linnemann und Co. zu denken. Nicht mehr nur die Jungen, die angeblich ohnehin zu faul sind, weil sie nur Work-Life-Balance und Viertagewoche im Kopf haben. Auch die Alten.

Sie merken es vielleicht, ich habe mich in dieser Woche geärgert. Über die Art, wie gerade mal wieder über ein ernsthaftes Problem diskutiert wird: Der älter werdenden Gesellschaft fehlen Arbeitskräfte. Bis zu sieben Millionen könnten es Schätzungen zufolge in zehn Jahren sein. Und ja, das Potenzial unter den fitten Alten ist beachtlich: 1,36 Millionen Vollzeitbeschäftigte könnte allein die Gruppe der 55- bis 70-Jährigen bis zum Jahr 2035 zusätzlich beisteuern, wie eine Studie der Bertelsmannstiftung unlängst ergab. Denn zu viele von ihnen gehen vorzeitig in Rente, arbeiten Teilzeit oder eben nicht über das Rentenalter hinaus, obwohl sie es könnten.

Doch die Union vermittelt momentan einen Eindruck, der, gelinde gesagt, irreführend ist: Die Alten wollten nicht mehr arbeiten, obwohl das dringend notwendig sei. Deshalb müsse man es ihnen nun mit Zuckerbrot und irgendwann vielleicht auch mit Peitsche schmackhaft machen. Diese Annahme blendet einen entscheidenden Faktor aus: die Unternehmen.

Regelmäßig wird von verschiedenen Seiten gefordert: Die Lebensarbeitszeit müsse verlängert, das Renteneintrittsalter daher höher werden. Für einige Beschäftigungsgruppen mag da was dran sein. Für all jene nämlich, die ohnehin besser verdienen und in weniger stressigen oder körperlich anstrengenden Jobs arbeiten. Denn es sind vor allem sie, die länger leben, im Schnitt bis zu sechs Jahre, wie Studien zeigen. Beamte zum Beispiel. Sie haben mit 21,5 Jahren die größte durchschnittliche Restlebenserwartung ab 65. Für die anderen aber würde eine pauschale Anhebung des Renteneintrittsalters schlicht eine Kürzung der Rente bedeuten. Denn wer aus gesundheitlichen Gründen nicht bis 68, 69 oder gar 70 arbeiten kann, der muss dann eben mit hohen Abschlägen vorzeitig in Rente gehen.

Nun scheint sich Schwarz-Rot ohnehin nicht an eine dringend notwendige große Rentenreform heranzutrauen. Weshalb die Regierung es also zunächst mit Zuckerbrot versucht: der Aktivrente. Diese den älteren Arbeitnehmern schmackhaft zu machen, war wohl Linnemanns eigentliches Ansinnen, als er bei Caren Miosga sagte, die Rentner arbeiteten zu wenig. 2.000 Euro steuerfrei soll deshalb bekommen, wer jenseits des Rentenalters (aktuell 66 Jahre) weiterarbeitet. Dummerweise gehen die meisten Menschen aber im Moment bereits mit 64 Jahren in Rente, also vorzeitig.

Nun will ich die Aktivrente nicht schlecht schreiben. Sollte der Steueranreiz nicht genutzt werden, entsteht dadurch kein Schaden. Einfach mal machen (Linnemanns Credo) ist ja ein guter Ansatz. Was mich ärgert, ist, dass bei alldem die Realität in vielen Unternehmen ausgeblendet wird.

Kürzlich erzählte mir eine ältere Freundin, wie frustrierend es sei, sich jenseits der 60 auf ausgeschriebene Stellen zu bewerben. Sie ist Kommunikationsexpertin mit extrem viel Erfahrung. Trotzdem bekam sie nur Absagen. Ein Personalchef habe ihr, als sie nachfragte, mal ehrlich erklärt, woran das liegt: Ja, sagte er, fachlich gesehen sei sie die Beste unter allen Bewerbern gewesen. Aber das Team, das sie leiten sollte, sei nun mal sehr viel jünger als sie – da passe das mit ihrem Alter einfach nicht so.

Das ist nicht nur die Erfahrung einer Einzelnen. In einer umfangreichen Studie des Jobportals Stepstone gab die Hälfte der befragten Personaler an, dass sie Bewerber über 55 Jahre für zu alt hielten. 29 Prozent der über 50-Jährigen und 40 Prozent der über 60-Jährigen wurden ausdrücklich aufgrund ihres Alters abgelehnt. Und jeder Zehnte hat schon mal sein Alter vertuscht, um überhaupt zu einem Gespräch eingeladen zu werden.

Dabei ist das Arbeitskraftpotenzial der über 60-Jährigen wirklich groß: 81 Prozent gaben an, über das 67. Lebensjahr hinaus arbeiten zu wollen. Was gebraucht wird, sind daher Strategien, ältere Mitarbeiter im Job zu halten, weiterzuqualifizieren oder gezielt anzuwerben. Tatsächlich fehlt so etwas bei 81 Prozent der Unternehmen, wie dieselbe Stepstone-Studie ergab.

Es ist daher wohlfeil, wenn Politiker an die Älteren appellieren, sie müssten mehr und länger arbeiten, zugleich aber nicht auch die Unternehmen dazu aufrufen, diese zu beschäftigen. Es liegt nämlich vor allem an ihnen, den Arbeitgebern, wenn das Potenzial der Älteren nicht ausgeschöpft wird. Und nicht an deren Faulheit.

