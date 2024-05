Deutsche Firma will an die Börse

Die Geschichte von Trump als Manipulator und Betrüger klingt einfach. Sie wasserdicht zu belegen, fällt der Staatsanwaltschaft aber schwer. Die Macht über das Schicksal des Ex-Präsidenten liegt jetzt bei der Jury.

Bastian Brauns berichtet aus New York

Für den historischen Ernstfall scheint sich der Secret Service bereits vorzubereiten. Lebenslang ist der Sicherheitsdienst für den Schutz von ehemaligen US-Präsidenten zuständig – auch, wenn sie im Gefängnis sitzen. In der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika ist das bislang nicht vorgekommen. Aber noch nie war es so wahrscheinlich wie jetzt, dass es mit Donald Trump nun so weit sein könnte.

Darum haben sich Vertreter des Secret Service offenbar inzwischen mit Beamten der New Yorker Gefängnisse ausgetauscht. So zumindest berichtet es der Fernsehsender CBS und beruft sich als Quelle auf eine Person, die im Strafvollzugssystem von New York arbeitet. Wenn es um Donald Trump geht, ist nichts undenkbar. Auch nicht, dass die Beamten des Secret Service im Zweifel selbst mit ihm im Gefängnis sitzen müssen.

Es sind Randnotizen, mit denen sich in den USA noch nie jemand beschäftigen musste. Bis zu dem Tag, an dem sich mit Donald Trump zum ersten Mal ein ehemaliger US-Präsident in Manhattan in einem Strafverfahren verantworten musste. In dieser siebten Woche des außergewöhnlichen Prozesses kann prinzipiell in jedem Moment das Urteil der zwölf New Yorker Geschworenen fallen. Entscheiden sie im Sinne der Anklage und sprechen den Ex-Präsidenten schuldig, könnte Trump am Ende auch eine Haftstrafe drohen. Das Schicksal des Präsidenten liegt nun in ihren Händen.

Überlange Abschlussreden offenbaren ein Problem

Es geht dabei um die Fragen: Heckte Donald Trump selbst einen hinterhältigen Plan aus, indem er wenige Wochen vor seiner ersten Wahl im Jahr 2016 eine mutmaßliche Affäre mit der Pornodarstellerin "Stormy Daniels" per Schweigegeld unterdrücken ließ? Und machte er sich strafbar, weil er zur Verschleierung dieser Zahlungen nicht nur seine Geschäftszahlen fälschte, sondern zugleich auch Steuerbetrug beging und gegen die New Yorker Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstieß?

Wie komplex dieser Fall ist und wie schwer diese Fragen für normale Bürger zu beurteilen sind, das offenbarten am Dienstag die Abschlussplädoyers. Trumps Anwalt Todd Blanche redete ganze drei Stunden auf die Jury-Mitglieder ein. Die meiste Zeit verwandte er darauf, Michael Cohen, Trumps einstigen Vertrauten und heutigen Kronzeugen der Anklage als notorischen Lügner darzustellen. Der Staatsanwalt Joshua Steinglass benötige dann sogar fünf Stunden, um darzulegen, warum Trump erwiesenermaßen schuldig sei. Es war ein Kriminal-Marathon voller Rechnungen, E-Mails und mitgeschnittener Telefonanrufe. Noch einmal wurden Tonbänder und Videoaufnahmen abgespielt, sowie die vielen Zeugenaussagen der vergangenen sechs Wochen zitiert.

Die 3-Stunden-Attacke des Trump-Verteidigers

Trumps Verteidiger versuchte zunächst, seine Sätze über Michael Cohen regelrecht in die Köpfe der Juroren zu hämmern. "Er lügt ständig. Er hat den Kongress belogen. Er hat Staatsanwälte belogen. Er hat seine Familie und Geschäftspartner belogen", sagte Todd Blanche. Und noch einmal: "Er hat auch Sie angelogen" und "Er ist der größte Lügner aller Zeiten", so Todd Blanche. In der Tat hat Michael Cohen schon viel gelogen in seinem Leben. Er ist nicht der glaubwürdigste Hauptzeuge, den sich ein Staatsanwalt wünschen kann. Allerdings ist Todd Blanches Mandant Donald Trump selbst ein Mann, der ein eigenwilliges Verhältnis zur Wahrheit hat.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Was der Trump-Anwalt aber in seinem Plädoyer verschwieg: Meistens log Michael Cohen, wie etwa einst vor dem US-Kongress im Zuge der Russlandermittlungen gegen Donald Trump, um seinen Boss zu schützen. Sogar noch als irgendwann das FBI seine Wohnung durchsuchte, blieb Michael Cohen loyal zu jenem Mann, zu dem er über Jahre ehrfürchtig aufblickte und dessen Gunst er stets suchte.