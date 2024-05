Schweigegeld-Prozess auf der Zielgeraden "Dieser Plan könnte Trump ins Amt befördert haben" Von dpa , t-online , bb Aktualisiert am 29.05.2024 - 01:09 Uhr Lesedauer: 5 Min. Donald Trump: Noch läuft der Prozess gegen ihn. (Quelle: IMAGO/Andrew Kelly/imago) Kopiert News folgen

Ist Trump schuldig, Schweigegeld für einen ehemaligen Pornostar verschleiert zu haben? Für die Verteidigung ist die Sache klar.

Im Finale des historischen Prozesses gegen Donald Trump im Zusammenhang mit Schweigegeld für einen ehemaligen Pornostar haben Verteidigung und Anklage ihre abschließenden Argumente an die zwölf Geschworenen gerichtet.

"Dieser Plan, den sich diese Männer damals ausgedacht haben, könnte durchaus dazu geführt haben, dass Präsident Trump ins Amt befördert wurde", sagte Staatsanwalt Joshua Steinglass bei seinem Schlussplädoyer laut USA-Korrespondent Bastian Brauns, der für t-online aus New York berichtet. Der Wert verschleierter Zahlungen, an Personen, die vor der Wahl 2016 mit angeblichen Sexskandalen Trumps an die Öffentlichkeit gehen wollten, könne nicht hoch genug eingeschätzt werden, so der Staatsanwalt.

Steinglass verwies dabei auf einen mutmaßlichen Plan von Trump, seinem damaligen Anwalt Michael Cohen und von David Pecker, dem Herausgeber eines Boulevard-Magazins, zum Unterdrücken unliebsamer Geschichten direkt vor der Präsidentenwahl 2016, um Trumps Chancen gegen Hillary Clinton zu wahren.

Anklage: Schweigegeld möglicher Grund für Trumps Wahlsieg

Vor dem Vortrag der Anklage hatte Trumps Verteidiger dessen Unschuld beteuert. Trump habe kein Verbrechen begangen und die Staatsanwaltschaft habe ihre Vorwürfe nicht belegen können, sagte Todd Blanche.

USA-Korrespondent Bastian Brauns berichtete aus dem Prozess: "Todd Blanche versucht, das Argument der Staatsanwaltschaft umzukehren. Nicht Trump habe eine Verschwörung begangen, um die Wahlen zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Die Behauptung der Staatsanwaltschaft und ihrer Zeugen sei vielmehr eine Verschwörung".

Dem erneuten Präsidentschaftsbewerber droht bei einer Verurteilung eine mehrjährige Freiheitsstrafe, die auch zur Bewährung ausgesetzt werden könnte, oder eine Geldstrafe. Trump hat auf nicht schuldig plädiert.

Blanche griff erneut die Glaubwürdigkeit des Kronzeugen an: "Sie können Präsident Trump auf Grundlage der Aussagen von Michael Cohen nicht zweifelsfrei eines Verbrechens verurteilen." Der ehemalige persönliche Anwalt Trumps habe wie so oft zuvor auch bei seiner Zeugenaussage gelogen, beharrte Blanche.

Es handelt sich um den ersten Strafprozess gegen einen ehemaligen US-Präsidenten in der amerikanischen Geschichte. Vor Gericht in Downtown Manhattan geht es um mutmaßliche Dokumentenfälschung in 34 Fällen.

Drei Trump-Kinder unterstützen Vater im Gerichtssaal

Seit Mitte April wurden mehr als 20 Zeuginnen und Zeugen gehört. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt Trump, dass er seine Aussichten auf einen Erfolg bei der Präsidentschaftswahl 2016 durch die Zahlung von 130.000 Dollar an Stephanie Clifford, die sich damals Stormy Daniels nannte, habe verbessern wollen.

Obwohl die – von keiner Seite bestrittene – Zahlung selbst nicht illegal war, soll der heute 77-Jährige bei der Erstattung des Betrags an seinen damaligen persönlichen Anwalt Michael Cohen Unterlagen manipuliert haben, um den wahren Grund der Transaktion zu verschleiern. Dies habe die Zahlungen zu illegaler Wahlkampf-Finanzierung gemacht.

Die Schlussplädoyers der Verteidigung und Anklage sind die letzte Möglichkeit in dem weltweit beachteten Prozess, die Meinung der zwölf Geschworenen zu beeinflussen. Die Jury wird sich danach zur Urteilsfindung zurückziehen. Dies wird für Dienstag oder Mittwoch erwartet. Normalerweise dauern diese Beratungen zwischen einigen Stunden und mehreren Tagen. Richter Juan Merchan instruierte die Geschworenen: "Sie und Sie allein sind in diesem Fall die Richter der Tatsachen." Der Richter rügte Anwalt Blanche zum Ende seines Vortrags wegen dessen Forderung an die Jury, Trump nicht ins Gefängnis zu schicken. Die Geschworenen legen das Strafmaß nicht fest.