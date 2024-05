Aktualisiert am 30.05.2024 - 05:19 Uhr

Massenprozess in Hongkong: Protestierende verurteilt

In Hongkong sind 14 Männer und Frauen wegen "Subversion" verurteilt worden. Sie hatten an pro-demokratischen Protesten teilgenommen.

Ein Gericht in Hongkong hat 14 Oppositionelle im bisher größten Prozess gegen die Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone als schuldig befunden. Insgesamt waren in dem Massenprozess 47 Personen wegen politischer Aktivitäten im Jahr 2020 angeklagt und müssen mit lebenslangen Gefängnisstrafen rechnen. 31 plädierten zuvor bereits schuldig, 14 weitere wurden jetzt verurteilt.